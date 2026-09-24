"Пиши п'яним, редагуй тверезим": несподівана правда про знамениту фразу Гемінґвея

Фразу "пиши п'яним, редагуй тверезим" часто пов'язують з Ернестом Гемінґвеєм. Вона настільки добре вписується в образ знаменитого письменника, що згодом перетворилася майже на загальновідому пораду. Однак із самим Гемінґвеєм ця фраза пов'язана лише завдяки популярному літературному міфу.

Затишне робоче місце. Фото: ШІ

Гемінґвей писав тверезим

Хоча письменник справді любив алкоголь, під час роботи він дотримувався іншого розпорядку. Гемінґвей вставав дуже рано і починав писати вранці, коли був зосереджений і тверезий. Випивку він залишав на пізніший час, після завершення ранкової роботи.

Його онука Маріель Гемінґвей також розповідала, що дід ніколи не писав п'яним і не працював після раннього ранку. Сам письменник, відповідаючи на питання про поєднання алкоголю та роботи, одного разу взагалі вказав на свого літературного суперника Вільяма Фолкнера.

То хто ж придумав цю фразу?

Як з'ясовується, надійних підстав приписувати її Гемінґвею чи Фолкнеру немає. Її походження пов'язане з художньою літературою.

Схоже формулювання з'явилося у романі американського письменника Пітера Де Вріза "Reuben, Reuben", опублікованому в 1964 році. Один із персонажів міркує про те, що іноді пише п'яним і редагує тверезим, а іноді робить навпаки.

Пізніше фразу скоротили до лаконічного "пиши п'яним, редагуй тверезим" і стали пов'язувати з Гемінґвеєм. Мабуть, образ письменника, відомого не лише своїми книжками, а й любов'ю до алкоголю, зробив таку версію особливо переконливою.

Виходить, знаменита порада виявилася не правилом Гемінґвея, а вдалим літературним міфом, який виявився надто гарним, щоб зникнути.

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