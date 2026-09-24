"Пиши п'яним, редагуй тверезим": несподівана правда про знамениту фразу Гемінґвея

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Фразу "пиши п'яним, редагуй тверезим" часто пов'язують з Ернестом Гемінґвеєм. Вона настільки добре вписується в образ знаменитого письменника, що згодом перетворилася майже на загальновідому пораду. Однак із самим Гемінґвеєм ця фраза пов'язана лише завдяки популярному літературному міфу.
Затишне робоче місце. Фото: ШІ
Хоча письменник справді любив алкоголь, під час роботи він дотримувався іншого розпорядку. Гемінґвей вставав дуже рано і починав писати вранці, коли був зосереджений і тверезий. Випивку він залишав на пізніший час, після завершення ранкової роботи.
Його онука Маріель Гемінґвей також розповідала, що дід ніколи не писав п'яним і не працював після раннього ранку. Сам письменник, відповідаючи на питання про поєднання алкоголю та роботи, одного разу взагалі вказав на свого літературного суперника Вільяма Фолкнера.
Як з'ясовується, надійних підстав приписувати її Гемінґвею чи Фолкнеру немає. Її походження пов'язане з художньою літературою.
Схоже формулювання з'явилося у романі американського письменника Пітера Де Вріза "Reuben, Reuben", опублікованому в 1964 році. Один із персонажів міркує про те, що іноді пише п'яним і редагує тверезим, а іноді робить навпаки.
Пізніше фразу скоротили до лаконічного "пиши п'яним, редагуй тверезим" і стали пов'язувати з Гемінґвеєм. Мабуть, образ письменника, відомого не лише своїми книжками, а й любов'ю до алкоголю, зробив таку версію особливо переконливою.
Виходить, знаменита порада виявилася не правилом Гемінґвея, а вдалим літературним міфом, який виявився надто гарним, щоб зникнути.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що ховається за дивною назвою коктейлю "Смерть після полудня"