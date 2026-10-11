Чому Вершник без голови носить гарбуз замість голови: моторошна таємниця старої легенди

Вершник без голови з гарбузом замість голови став одним із найвпізнаваніших образів Геловіну. Його моторошний силует знайомий шанувальникам фільмів жахів і старовинних легенд. Але чому примарний вершник носить саме гарбуз і як цей овоч пов'язаний із відомою історією про Сонну Лощину?

Картина Джона Квидора "Вершник без голови переслідує Ікабода Крейна". Фото: John Quidor / Wikimedia Commons.

Легенда, що подарувала вершнику гарбуз

Історія походить із твору американського письменника Вашингтона Ірвінга "Легенда про Сонну Лощину", уперше опублікованого 1820 року. У центрі сюжету — шкільний учитель Ікабод Крейн, якого переслідує загадковий вершник-привид.

Під час нічної погоні примарний вершник кидає втікачеві свою голову. Наступного ранку люди знаходять біля струмка капелюх Ікабода та розбитий гарбуз. Саме ця деталь натякає, що гарбуз міг замінювати вершникові відсутню голову.

Водночас автор не пояснює прямо, звідки взявся гарбуз. Така невизначеність лише посилила загадковість історії та допомогла закріпити моторошний образ у популярній культурі.

Ірландська історія гарбузового ліхтаря

Образ вершника без голови існував у фольклорі задовго до появи твору Ірвінга. Наприклад, в ірландських переказах є Дуллахан — темний дух, якого зображували вершником без голови. Подібні персонажі зустрічаються і в легендах інших європейських народів.

Однак традиція вирізати обличчя на гарбузах пов'язана з іншою ірландською легендою — про скупого Джека. За переказом, після смерті він не потрапив ані до раю, ані до пекла й був приречений вічно блукати світом. Щоб відлякувати його дух, люди вирізали обличчя на ріпі та запалювали всередині вогонь.

Коли ірландці переселялися до США, вони почали використовувати гарбузи замість ріпи, адже їх було легше знайти. Так поступово сформувався один із головних символів Геловіну.

Отже, гарбуз у легенді про Вершника без голови та гарбузові ліхтарі мають різне походження, хоча сьогодні ці образи нерозривно пов'язані з осіннім святом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як Геловін довів до суду: через що люди подавали найдивніші позови