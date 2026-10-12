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В интернете появился странный тренд: люди покупают несуществующие товары и получают от этого удовольствие

Специальные сайты позволяют имитировать покупки и заказ еды, получая удовольствие от самого процесса без реальных затрат

12 октября 2026, 14:01
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Сергій Кречмаровський

В интернете набирает популярность необычное развлечение – фальшивый онлайн-шопинг. Специальные сайты позволяют заказывать несуществующие товары или еду, проходить привычные этапы покупки и получать удовольствие, не тратя денег. Этот тренд связывают со стремлением людей ощутить приятное ожидание, часто сопровождающее настоящие покупки.

В интернете появился странный тренд: люди покупают несуществующие товары и получают от этого удовольствие

Виртуальные покупки позволяют получать удовольствие от шопинга без реальных трат. Фото: Pixabay

Как работают дофаминовые сайты

Такие платформы называют дофаминовыми сайтами. Они воспроизводят знакомые механизмы цифровых сервисов, но не предлагают реальный товар или услуги.

Журналист издания VICE опробовал такой сервис заказа еды, заказав виртуальный рамэн. Через две минуты сайт воспроизвел звонок от вымышленного курьера, сообщившего, что не может найти адрес. В конце концов голос объяснил, что еда тоже ненастоящая. Несмотря на абсурдность ситуации, пользователь проходит знакомый сценарий ожидания доставки.

Почему людям нравится покупать то, чего не существует

Идея возникла в Южной Корее, а впоследствии распространилась по миру. Ее популярность связывается с культурой потребления, в которой сам процесс заказа стал источником удовольствия. Иногда человек больше наслаждается предчувствием покупки, чем полученной вещью.

После распаковки посылки ожидаемая радость может быстро исчезнуть. Вместо этого фальшивый шоппинг позволяет воспроизвести приятную часть процесса без затрат и лишних вещей.

Психиатр, специалист по вопросам зависимостей Стэнфордского университета Анна Лембке в комментарии The New York Times сравнила этот тренд с цифровым аналогом безалкогольного пива. Такие сайты могут помогать людям противостоять навязчивому желанию постоянно пользоваться цифровыми сервисами, хотя само появление подобных развлечений свидетельствует о масштабах этой проблемы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, зачем сеть магазинов сознательно портит упаковку товара



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Источник: https://www.vice.com/en/article/the-internet-has-invented-fake-online-shopping-and-theres-a-wild-reason-why-people-love-it/
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