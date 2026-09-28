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Украинцы в Омане вляпались в громкий скандал из-за одного фото на пляже: что произошло

Украинские туристы в Омане оказались в центре скандала из-за видео с морской черепахой. Что известно о реакции властей Омана.

28 сентября 2026, 21:10
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Slava Kot

В Омане разразился скандал из-за видео с туристами из Украины, которые во время отдыха на побережье контактировали с большой морской черепахой. Особое возмущение вызывало то, что животное беспокоили в момент, когда оно откладывало яйца. На видео также видно, как люди берут в руки новорожденных ракушек.

Украинцы в Омане вляпались в громкий скандал из-за одного фото на пляже: что произошло

Украинцы в Омане попали в скандал из-за морской черепахи

Кадры распространил итальянский природоохранный проект Biologicamente. По его информации, видео опубликовал пользователь по имени Вадим Олейник.

"Это не чертов стул и не скамейка. Когда черепаха выходит на берег, не нужно делать ничего. Ее нельзя касаться и нельзя подвергать стрессу", — говорится в сообщении.

Ситуацию дополнительно обострили сообщения в Threads и Instagram о якобы задержании туристов в аэропорту перед вылетом из Омана. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

"Ответственность догнала своих "героев". Полиция задержала их в аэропорту за то, что они катались на черепахе в момент, когда она откладывала яйца, и брали в руки только что вылупленных черепашек. Люди, думайте, что вы делаете", — написала украинская волонтер и зоозащитница Снежана (snizhana_zahist_tvarin).

Украинцы в Омане вляпались в громкий скандал из-за одного фото на пляже: что произошло - фото 2

Управление по охране окружающей среды Омана (Environment Authority) заявило, что приняло "необходимые юридические меры" в отношении лица, нарушившего покой морских черепах в заповедной зоне Рас-эль-Хадд (Ras Al Hadd).

После волны критики Олийнык опубликовал видео с извинениями. Он признал, что не учел местных правил обращения с морскими черепахами, и назвал свои действия ошибкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о защите животных во время войны. Как волонтеры в Украине помогают убежищам.



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