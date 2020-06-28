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Ученые выяснили, как путешествия влияют на личность

Путешествия делают человека более открытым и общительным

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Ученые выяснили, как путешествия влияют на личность

То, что путешествия помогают человеку развиваться, расширять кругозор и заводить новые знакомства, знают все. Но недавнее исследование ученых из Стэнфорда доказало, что поездки способны изменить и тип личности. Об этом сообщает издание Futurity.

Специалисты выяснили, что постоянные путешествия положительно влияют на человека и способны превратить его из интроверта (человека, погруженного в свой внутренний мир - ред. авт.) в экстраверта, который максимально взаимодействует с окружающим миром. Люди, которые посещают общественные места, а не сидят в четырех стенках, более открытие, общительные и дружелюбные. 

"Конечно, интроверт не превратится в экстраверта после одного похода в людное место. Однако со временем регулярные встречи с друзьями могут сделать его более общительным", - считают эксперты.

Такие выводы ученые сделали исходя из результатов эксперимента, в котором приняло участие 2,5 тысяч добровольцев. Они советуют людям, которые хотят изменить свой характер и жизнь в целом, постоянно менять локации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что следует знать любителям авиапутешествий. 


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Источник: https://www.futurity.org/personality-places-2384332/
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