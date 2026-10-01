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Туристку чуть не сняли с рейса из-за слишком "горячего" фото в паспорте

Туристку чуть не сняли с рейса из-за несоответствия облика фото в паспорте. Женщина рассказала о курьезном случае в аэропорту.

1 октября 2026, 23:35
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Slava Kot

Паспортное фото обычно не претендует на звание лучшего снимка человека. Однако для 30-летней Алиши Мари слишком удачный портрет в документе стал причиной неожиданной проблемы во время авиапутешествия.

Туристку чуть не сняли с рейса из-за слишком "горячего" фото в паспорте

Туристку чуть не сняли с рейса из-за фото с гримом в паспорте

Женщина рассказала в соцсетях, что в аэропорту Лос-Анджелеса ее чуть не сняли с рейса в Стамбул. Работники не сразу поверили, что пассажирка на паспортной фотографии и человек перед ними — это один и тот же человек.

Туристку чуть не сняли с рейса из-за слишком ”горячего” фото в паспорте - фото 2

Алиша Мари. Фото в аэропорту без макияжа и фото в паспорте

По словам Алиши, на фото в паспорте она имеет другой образ: больше макияжа и прическу с челкой. В реальной жизни ее внешность изменилась, а в дороге она не использовала косметику, из-за чего сотрудники аэропорта заподозрили несоответствие документа.

"Меня чуть не пустили на рейс, потому что сказали, что я не похожа на фото в своем паспорте", — рассказала туристка.

Туристку чуть не сняли с рейса из-за слишком ”горячего” фото в паспорте - фото 2

Алиша Мари с макияжем

Девушка с юмором отнеслась к ситуации и дала подписчикам совет призвав не делать для паспорта слишком "горячую" фотографию.

"Никогда не делайте горячие фотографии для паспортов, потому что в живую вы так не выглядите", — пошутила Алиша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какая страна станет новым туристическим открытием Европы к 2030 году. Искусственный интеллект назвал три страны, которые станут популярны для путешественников в ближайшие годы.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, произошедшем на самолете Spirit Airlines. Сначала один бортпроводник подошел к пассажиркам и попросил их прикрыться. Однако в конце концов двух женщин заставили уйти из самолета из-за слишком коротких топов.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/travel/22517398/woman-passport-photo-banned-flight/
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