Пять мест планеты, в существование которых сложно поверить

Природа, обусловлена различными климатическими факторами, настолько прекрасна, что часто трудно поверить в то, что это реальность, а не выдумка художника. На планете существует множество красивых мест, которые зачаровывают своим величием и изяществом.

Сорвагсватн

Это наибольшее озеро Фарерских островов, расположенное на острове Воар. Среди путешественников получило неофициальное название "озеро над океаном" из-за значительного перепада высот между зеркалом озера и уровнем океана.





Национальный парк Хитачи в Японии

У этого парка есть одна особенность: в отличии от абсолютного большинства парков мира, здесь по большей части растут не кустарники и деревья, а самые разные цветы. Сорта цветов подобраны настолько удачно, что парк цветет практически круглый год - когда одни растения отцветают, другие только начинают цвести.





Красный пляж Паньцзинь

Каждый год, осенью, пляж окрашивается в красный цвет, чем привлекает к себе не только китайских жителей, но и туристов со всего мира. Дело в том, что берег реки Ляохэ усеян морскими водорослями Sueda. Но в период их роста, с апреля по май они имеют зеленый цвет и лишь к сентябрю, отмирая, водоросли постепенно приобретают ярко-красный оттенок.





Бамбуковый лес, Япония

Представляет собой живописную аллею, состоящую из тысяч вздымающихся ввысь бамбуковых деревьев, словно по стойке "смирно" выстроившихся ровными рядами. Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Японии находится на западной окраине города Киото в парке Арашияма. Большую популярность место приобрело не только благодаря своей необычайной красоте, но и особенному звуку, возникающему в результате контакта ветра со стройными бамбуковыми стеблями.





Тоннель глициний в Японии

Здесь растут миллионы самых разных видов цветов, каждый из которых по-своему уникальный и завораживающий. Но главное, на что съезжается посмотреть не только вся Япония, но и туристы из других стран – невероятной красоты тоннели из цветов, свисающих гирляндами.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие туристические места поплатились за свою популярность.

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