kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9785.43

ETH/USD

244.53

LTC/USD

45.95

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Панама изолировала мигрантов из Африки в джунглях
commentss НОВОСТИ Все новости

Панама изолировала мигрантов из Африки в джунглях

Около 200 мигрантов живут в лагере в джунглях

сегодня, 00:11
Автор:

Антон Корнилов
Панама изолировала мигрантов из Африки в джунглях

Панама изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях в целях самоизоляции в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Мигранты вынуждены проживать в палатках или даже под брезентов вместе с медицинскими сотрудниками. В лагерь поселили мужчин, женщин, а также детей, стариков и даже беременных. Мигрантам не разрешают покидать территорию лагеря без разрешения, хотя иногда они могут покупать товары в магазинах неподалеку.

Министр безопасности Панамы Хуан Пино на вопрос об условиях жизни мигрантов ответил, что они "в надежных руках". При этом только у шестерых из 200 мигрантов подтвердился коронавирус Covid-19.

Латиноамериканские страны начали закрывать границы из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, в результате чего около 2500 мигрантов оказались в безвыходном положении в Панаме. Большинство этих мигрантов до сих пор остаются в провинции Дарьен в Панаме.

Как сообщал портал "Комментарии", Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-panama/panama-isolates-migrants-in-remote-jungle-coronavirus-unit-idUSKBN23G1HC?il=0
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!