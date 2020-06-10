Панама изолировала мигрантов из Африки в джунглях

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Антон Корнилов
Панама изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях в
целях самоизоляции в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в
издании Reuters.
Мигранты вынуждены проживать в палатках или даже под
брезентов вместе с медицинскими сотрудниками. В лагерь поселили мужчин, женщин,
а также детей, стариков и даже беременных. Мигрантам не разрешают покидать
территорию лагеря без разрешения, хотя иногда они могут покупать товары в
магазинах неподалеку.
Министр безопасности Панамы Хуан Пино на вопрос об условиях
жизни мигрантов ответил, что они "в надежных руках". При этом только у шестерых
из 200 мигрантов подтвердился коронавирус Covid-19.
Латиноамериканские страны начали закрывать границы из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19, в результате чего около 2500 мигрантов оказались в
безвыходном положении в Панаме. Большинство этих мигрантов до сих пор остаются в
провинции Дарьен в Панаме.
Как сообщал портал "Комментарии", Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня.
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