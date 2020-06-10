Панама изолировала мигрантов из Африки в джунглях

Панама изолировала около 200 мигрантов в лагере в джунглях в целях самоизоляции в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters.

Мигранты вынуждены проживать в палатках или даже под брезентов вместе с медицинскими сотрудниками. В лагерь поселили мужчин, женщин, а также детей, стариков и даже беременных. Мигрантам не разрешают покидать территорию лагеря без разрешения, хотя иногда они могут покупать товары в магазинах неподалеку.

Министр безопасности Панамы Хуан Пино на вопрос об условиях жизни мигрантов ответил, что они "в надежных руках". При этом только у шестерых из 200 мигрантов подтвердился коронавирус Covid-19.

Латиноамериканские страны начали закрывать границы из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19, в результате чего около 2500 мигрантов оказались в безвыходном положении в Панаме. Большинство этих мигрантов до сих пор остаются в провинции Дарьен в Панаме.

Как сообщал портал "Комментарии", Париж планирует открыть Эйфелеву башню в конце июня.

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