Отпуск в Нидерландах: что нужно знать туристам во время первой поездки

Нидерланды являются известным туристическим направлением. Но, перед поездкой важно знать, чего следует избегать, чтобы не испортить себе отпуск. Советы для тех, кто впервые приезжает в Нидерланды, дает thetrave.

Отпуск в Нидерландах (фото из открытых источников)

Язык в Нидерландах

Жители этой страны заслужили звание лучших носителей английского в Европейском Союзе. Поэтому языковые барьеры не являются проблемой для туристов, посещающих Нидерланды. Новички не должны бояться спрашивать дорогу или разговаривать по-английски с местными жителями, потому что большинство жителей, особенно в столице, говорят по-английски и ценят возможность тренироваться и оттачивать свои навыки. Однако все же лучше овладеть базовыми фразами, чтобы подойти к местным жителям и проявить уважение.

Район красных фонарей

Район красных фонарей – это небольшой район в Амстердаме с двумя каналами и связанными переулками. Этот район является домом для ночных развлечений +18. Днем он очень похож на любой другой район. Важный совет для туристов, путешествующих в этом районе или посещающих его — никогда не фотографировать представителей определенной профессии — это запрещено.

Советы по катанию на велосипеде

Хорошо известно, что Нидерланды известны своими велосипедными дорожками протяженностью 32 000 км и идеальными велосипедными маршрутами. Для туристов – это один из лучших способов передвижения по городу – взять напрокат велосипед. Туристы должны знать, как запирать велосипеды: один замок для колес и другой для рамы на стойке велосипеда. Соответственно, украденные велосипеды предлагаются по более низкой цене, поэтому обязательно возьмите велосипед напрокат в магазине. Кроме того, никогда не ступайте ногой на выделенные велосипедные дорожки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Нидерланды перестали называться Голландией.

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