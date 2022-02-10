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Отпуск в Нидерландах: что нужно знать туристам во время первой поездки

Перед поездкой в Нидерланды нужно знать важные нюансы

сегодня, 00:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Нидерланды являются известным туристическим направлением. Но, перед поездкой важно знать, чего следует избегать, чтобы не испортить себе отпуск. Советы для тех, кто впервые приезжает в Нидерланды, дает thetrave.

Отпуск в Нидерландах: что нужно знать туристам во время первой поездки

Отпуск в Нидерландах (фото из открытых источников)

Язык в Нидерландах

Жители этой страны заслужили звание лучших носителей английского в Европейском Союзе. Поэтому языковые барьеры не являются проблемой для туристов, посещающих Нидерланды. Новички не должны бояться спрашивать дорогу или разговаривать по-английски с местными жителями, потому что большинство жителей, особенно в столице, говорят по-английски и ценят возможность тренироваться и оттачивать свои навыки. Однако все же лучше овладеть базовыми фразами, чтобы подойти к местным жителям и проявить уважение.

Район красных фонарей

Район красных фонарей – это небольшой район в Амстердаме с двумя каналами и связанными переулками. Этот район является домом для ночных развлечений +18. Днем он очень похож на любой другой район. Важный совет для туристов, путешествующих в этом районе или посещающих его — никогда не фотографировать представителей определенной профессии — это запрещено.

Советы по катанию на велосипеде

Хорошо известно, что Нидерланды известны своими велосипедными дорожками протяженностью 32 000 км и идеальными велосипедными маршрутами. Для туристов – это один из лучших способов передвижения по городу – взять напрокат велосипед. Туристы должны знать, как запирать велосипеды: один замок для колес и другой для рамы на стойке велосипеда. Соответственно, украденные велосипеды предлагаются по более низкой цене, поэтому обязательно возьмите велосипед напрокат в магазине. Кроме того, никогда не ступайте ногой на выделенные велосипедные дорожки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Нидерланды перестали называться Голландией.


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Источник: https://www.thetravel.com/tips-for-visiting-the-netherlands-first-time/
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