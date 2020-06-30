kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9201.31

ETH/USD

227.63

LTC/USD

41.49

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг путешествия Одежда монаха и печенье на обед: несколько невероятных фактов о ниндзя
commentss НОВОСТИ Все новости

Одежда монаха и печенье на обед: несколько невероятных фактов о ниндзя

Реальные ниндзя не имеют ничего общего с образом в кино

сегодня, 17:31
Автор:

Павел Зинченко
Одежда монаха и печенье на обед: несколько невероятных фактов о ниндзя

Об этих легендарных и таинственных воинах слышали многие. Кинематограф создал образ одетых в черное суровых мужчин в масках, которым не было равных. Но так ли было на самом деле? Кто на самом деле скрывался по личиной ниндзя? И были ли они настолько могущественными? Сегодня мы попробуем пролить свет на эти вопросі.

Ниндзя - самое презренное боевое сословие Японии

Несмотря на то, что в наше время многие восторгаются умелыми и ловкими воинами в черном, в самой Японии ниндзя были презренным сословием. Хотя они и приносили пользу, отношение к ним было как к мусору. Напоминало касту неприкасаемых в Индии. Ведь умение нанести удар исподтишка считалось позорным по мнению благородных самураев.

Они маскировались под монахов и торговцев

Ниндзи не носили черную одежду на все случаи жизни. Чтобы слиться с толпой, ниндзя носил преимущественно одежду монахов или торговцев. Одежда монаха была особенно популярной. Эти люди не вызывали подозрений, а под их широкой одеждой было удобно прятать оружие.

Традиционной пищей ниндзя было печенье

Ниндзям приходилось часто скитаться. Поэтому их система питания формировалась под влиянием скитальческого образа жизни. Едва ли не самой распространенной пищей ниндзя стало выпекаемое по особому рецепту катаяки – очень плотное и высококалорийное печенье.

Чеснок и бобы = провал операции

Как уже стало понятно, ниндзи серьезно относились к вопросам скрытности. Они были искусными в выборе одежды, умели бесшумно передвигаться и обладали целым набором тайных знаков. Также они не могли допустить, чтобы их присутствие выдал запах чеснока или испускаемые под воздействием бобов газы.

Такими они были - самые умелые и при этом самые презренные воины Японии. А тем, кто хочет узнать больше о могущественных воинах древности, издание "Комментарии" расскажет о том, как тренировались римские гладиаторы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/mix/768476-neljudi-v-chernom-5-faktov-o-nindzja
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!