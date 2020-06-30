Одежда монаха и печенье на обед: несколько невероятных фактов о ниндзя

Об этих легендарных и таинственных воинах слышали многие. Кинематограф создал образ одетых в черное суровых мужчин в масках, которым не было равных. Но так ли было на самом деле? Кто на самом деле скрывался по личиной ниндзя? И были ли они настолько могущественными? Сегодня мы попробуем пролить свет на эти вопросі.

Ниндзя - самое презренное боевое сословие Японии

Несмотря на то, что в наше время многие восторгаются умелыми и ловкими воинами в черном, в самой Японии ниндзя были презренным сословием. Хотя они и приносили пользу, отношение к ним было как к мусору. Напоминало касту неприкасаемых в Индии. Ведь умение нанести удар исподтишка считалось позорным по мнению благородных самураев.

Они маскировались под монахов и торговцев

Ниндзи не носили черную одежду на все случаи жизни. Чтобы слиться с толпой, ниндзя носил преимущественно одежду монахов или торговцев. Одежда монаха была особенно популярной. Эти люди не вызывали подозрений, а под их широкой одеждой было удобно прятать оружие.

Традиционной пищей ниндзя было печенье

Ниндзям приходилось часто скитаться. Поэтому их система питания формировалась под влиянием скитальческого образа жизни. Едва ли не самой распространенной пищей ниндзя стало выпекаемое по особому рецепту катаяки – очень плотное и высококалорийное печенье.

Чеснок и бобы = провал операции

Как уже стало понятно, ниндзи серьезно относились к вопросам скрытности. Они были искусными в выборе одежды, умели бесшумно передвигаться и обладали целым набором тайных знаков. Также они не могли допустить, чтобы их присутствие выдал запах чеснока или испускаемые под воздействием бобов газы.

Такими они были - самые умелые и при этом самые презренные воины Японии. А тем, кто хочет узнать больше о могущественных воинах древности, издание "Комментарии" расскажет о том, как тренировались римские гладиаторы.

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