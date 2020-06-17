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Невероятные проекты, воплощенные в максимально сжатые сроки

Инженеры и строители приложили невероятные усилия для того,чтобы поскорее воплотить эти проекты в жизнь

сегодня, 11:21
Автор:

Зинченко Павел
Невероятные проекты, воплощенные в максимально сжатые сроки

На сегодняшний день в мире существует множество достопримечательностей, которые мечтает увидеть любой турист. Многие из них создавались с учетом извечной проблемы - нехватки времени. Тем не менее, инженеры и строители с честью выдержали это испытание. Сегодня мы расскажем тебе о пяти проектах, которые были созданы в минимально короткие сроки.

Трежер-Айленд ("Остров сокровищ")


В честь открытия мостов "Золотые ворота" и "Залив" в городе Сан-Франциско создали искусственный остров, на котором прошла международная выставка "Золотые ворота" (Golden Gate).  Строительство началось в 1935 году и завершилось в марте 1937 года. Так появился остров площадью два квадратных километра в центре залива Сан-Франциско. Его назвали "Остров сокровищ" в честь одноименного романа. 

"Диснейленд"


На создание "самого счастливого места на Земле" понадобилось ровно год - 366 дней. Так память об Уолте Диснее осталась жить в веках.

"Эмпайр-стейт-билдинг"


103-этажный небоскрёб в Нью-Йорке возвели за 410 дней. Да, на сегодняшний день это не самый высокий небоскреб в мире. Но он один из самых красивых.

Пентагон


Крупнейшее в мире офисное здание спроектировал и построил Брехон Сомервелл. Он проделал невероятную работу: решение о строительстве приняли в четверг, а в воскресенье были представлены первые чертежи. Строительство стартовало уже через два месяца, 11 сентября 1941 года, и завершилось через 491 день - 15 января 1943 года.

Метро Нью-Йорка


Контракт на строительство туннелей был подписан 21 февраля 1900 года, а 27 октября 1904 года открылись первые 28 станций. Метро Нью-Йорка считается самым старым в мире и одним из самых загруженных.

Это действительно невероятные проекты, которые поражают любое воображение. Не говоря уже о скорости, с которой они создавались. Также издание "Комментарии" расскажет о о пяти невероятно экстремальных американских горках.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/1861050-dedlajn-gorit-samolety-stroeniya-i-drugie-proekty-sozdannye-v-szhatye-sroki
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