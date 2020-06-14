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Необычные запреты для туристов в разных странах

Лучше соблюдать эти правила, а то придется заплатить большой штраф

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Необычные запреты для туристов в разных странах

Отправляясь в другую страну, стоит ознакомиться с ее законами, правилами и традициями. Эти знания помогут туристу избежать неприятных ситуациях. В некоторых странах для путешественников действуют весьма странные ограничения, о которых нужно знать заранее.

Сингапур

Туристам, отправляющимся в Сингапур, стоит помнить, что там под запретом жевательная резинка. Откажитесь от этого кулинарного изделия, если не хотите заплатить крупный штраф. Помимо этого, в стране могут оштрафовать за плевки, курение в неположенном месте и за нарушение правил перехода улиц.

Япония

При въезде в эту страну нужно быть осторожным с препаратами, поскольку там даже обычные лекарства от простуды могут оказаться вне закона. Например, медикаменты, в составе которых содержится псевдоэфедрин, являются запрещенными, а их наличие у туриста может привести к задержанию.

ОАЭ

Эта страна является популярным и модным местом отдыха. Но отправляясь туда, турист должен запомнить несколько правил: 

- нельзя обниматься и целоваться в общественном месте, а то оштрафуют или посадят в тюрьму;

- нельзя снимать на видео дворцы местных шейхов и государственные учреждения;

- в общественных местах нельзя курить и употреблять алкоголь;

- нельзя разговаривать с мусульманскими женщинами.

Таиланд

В красочном Таиланде также есть свои ограничения для путешественников. Например, нельзя свистеть ночью, потому что это может привлечь злых духов, как считают местные жители. Еще нельзя поворачиваться спиной к Будде. Сначала нужно сделать 3-4 шага назад, а потом уже повернуться. Помимо этого, туристам нельзя прикасаться к голове тайцев, особенно гладить по голове детей.

Швейцария

В этой стране запрещается смывать воду в туалете и принимать душ после 22:00. Но закон распространяется исключительно на многоквартирные дома. Если не придерживаться такого требования, соседи могут написать жалобу. После этого последует предупреждение, а затем — довольно приличный штраф.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в какие места туристы не хотят возвращаться второй раз. Что там не так? 


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Источник: https://lime.energy/zapretyi-i-pravila-v-raznyih-stranah-o-kotoryih-stoit-znat-turistu/
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