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Не смотри вниз: пять самых экстремальных мостов на планете

Необходимо крепко стоять на ногах, если хочешь преодолеть эти препятствия

сегодня, 15:41
Автор:

Зинченко Павел
Не смотри вниз: пять самых экстремальных мостов на планете

Для кого-то экстрим - это на ходу запрыгнуть в переполненную маршрутку. А как насчет тех людей, которые по дороге в школу или на роботу должны преодолевать самые настоящие горные перевалы и пропасти? Та еще и по мостам, качество которых оставляет желать лучшего. Сегодня мы расскажем тебе, в каких странах можно такие повстречать.

Австрия


У тебя тяжелый период в жизни и ты хочешь почувствовать прилив адреналина, чтобы прийти в себя? Тогда тебе прямой путь в австрийские Альпы, чтобы как следует проветриться там.

Леса в Бразилии


Мост, изображенный на следующем снимке, можно повесить где-нибудь и в Украине. При достаточно большой высоте это будет испытание не для слабонервных.

Балием, Западная Новая Гвинея


Балием - это самая длинная река в Индонезии. Там достаточно теплая вода, но от этого не легче, когда возникает необходимость перейти реку по мосту.

Индонезия


Это юго-восточное азиатское государство не может похвастаться слишком мощной экономикой. Но учитывая то, через что приходится проходить местным детям, просто чтобы попасть в школу, за спортивность и здоровье будущего поколения эта страна может не волноваться.

Индия


Мосты Индии - это еще тот экстрим. Особенно если ты возвращаешься домой после веселой попойки в баре.

Преодолевать такие препятствия могут далеко не все. Но подумай, для некоторых людей их преодоление - часть повседневной жизни. Поэтому мы ни секунды не сомневаемся, что и тебе это будет под силу, если окажешся в тех краях. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти невероятно экстремальных водных горках.


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Источник: https://mport.ua/mix/757207-v-shage-ot-smerti-top-9-opasnejshih-mostov-na-planete
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