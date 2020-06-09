Не смотри вниз: пять самых экстремальных мостов на планете

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Зинченко Павел
Для кого-то экстрим - это на ходу запрыгнуть в переполненную маршрутку. А как насчет тех людей, которые по дороге в школу или на роботу должны преодолевать самые настоящие горные перевалы и пропасти? Та еще и по мостам, качество которых оставляет желать лучшего. Сегодня мы расскажем тебе, в каких странах можно такие повстречать.
Австрия
У тебя тяжелый период в жизни и ты хочешь почувствовать прилив адреналина, чтобы прийти в себя? Тогда тебе прямой путь в австрийские Альпы, чтобы как следует проветриться там.
Леса в Бразилии
Мост, изображенный на следующем снимке, можно повесить где-нибудь и в Украине. При достаточно большой высоте это будет испытание не для слабонервных.
Балием, Западная Новая Гвинея
Балием - это самая длинная река в Индонезии. Там достаточно теплая вода, но от этого не легче, когда возникает необходимость перейти реку по мосту.
Индонезия
Это юго-восточное азиатское государство не может похвастаться слишком мощной экономикой. Но учитывая то, через что приходится проходить местным детям, просто чтобы попасть в школу, за спортивность и здоровье будущего поколения эта страна может не волноваться.
Индия
Мосты Индии - это еще тот экстрим. Особенно если ты возвращаешься домой после веселой попойки в баре.
Преодолевать такие препятствия могут далеко не все. Но подумай, для некоторых людей их преодоление - часть повседневной жизни. Поэтому мы ни секунды не сомневаемся, что и тебе это будет под силу, если окажешся в тех краях. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти невероятно экстремальных водных горках.
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