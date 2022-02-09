МАУ отменяет место для багажа на рейсы в США и Канаду: только ручная кладь

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" внесла некоторые изменения в условиях перевозки пассажиров. С июня 2022 все те, кто летит в Торонто или Нью-Йорк по тарифу Lite (это самый дешевый тариф), может взять с собой только два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг. Ранее в стоимость такого билета была включена ручная кладь и одно место багажа до 23 кг. Об этом сообщают на сайте Avianews, передает портал "Комментарии".

МАУ ручная кладь. Фото из открытых источников

В начале февраля этого года в авиакомпании заявили о перезагрузке некоторых рейсов и маршрутов, а также запуске новых направлений в этом летнем сезоне. В частности, речь шла о возобновлении программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто. Кстати, в 2021 году самолеты "МАУ" не выполнили ни одного регулярного рейса из Киева в Северную Америку.

Изменения в правилах перевозки груза на рейсы в Северную Америку уже отражаются в системе бронирования билетов. Добавим, что тариф Lite из Киева в Дели (Индия) по-прежнему включает еще одно место багажа до 23 кг.

Схожие правила по багажу существуют и у других авиакомпаний, совершающих рейсы из Киева в США и Канаду. Авиакомпании "Lufthansa", "Austrian Airlines" и "Swiss", входящие в "Lufthansa Group", ввели безбагажные тарифы на рейсы из Украины еще в начале 2020 года. Они позволяют пассажирам перевозить только ручную кладь, весом 8 кг и небольшую личную вещь. Самые дешевые билеты авиалиний "Аir France" и "KLM" включают в себя ручную кладь в 12 кг.

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