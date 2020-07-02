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Египет открывает аэропорты и приветствует туристов возле пирамид после закрытия курортов из-за COVID-19

Украинские туристы вчера прибыли в Египет на двух чартерных рейсах

сегодня, 00:58
Автор:

Татьяна Веремеева
Египет открывает аэропорты и приветствует туристов возле пирамид после закрытия курортов из-за COVID-19

Египет в среду, 1 июля, возобновил международные авиарейсы и вновь открыл основные туристические достопримечательности, включая Великие Пирамиды Гизы, после более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

В середине марта страна закрыла свои аэропорты для регулярных международных рейсов, а также закрыла известные исторические места, поскольку правительство стремилось сдержать распространение вируса. Это привело к тому, что туристическая отрасль фактически остановилась. По словам правительства Египта, на туризм приходится 5% экономического производства. В то же время, по мнению аналитиков, на самом деле на нее может приходиться до 15%, если учитывать рабочие места и инвестиции, косвенно связанные с этой отраслью.

В первый день в Гизе было немного туристов. Журналисты Reuters, которые также посетили достопримечательность, обращают внимание на то, что только несколько человек были в масках.

Между тем, 16 рейсов вылетели из Международного аэропорта Каира в среду, сообщил министр авиации страны. Утром два терминала прилета были пусты, но экран показывал четыре регулярных рейса, которые должны были прибыть из Тулузы, Кувейта, Туниса и Аммана.

Министр туризма и древностей Халед аль-Анани заявил, что два чартерных рейса прибыли в среду утром в аэропорты Южного Синая и Красного моря, они перевозили туристов из Украины. Эти провинции вдоль побережья Красного моря, а также Марса Матроу на Средиземном море были разрешены для повторного открытия, поскольку здесь были самые низкие показатели заболеваемости.

Всего Министерство здравоохранения Египта зарегистрировало 68 311 случаев заболевания коронавирусом и 2953 случая смерти в стране.

Напомним, в Египте возобновят работу только отели с необходимыми сертификатами: Safe Hygiene Certificate подтверждает соблюдение обновленных протоколов безопасности во время пандемии коронавируса.


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