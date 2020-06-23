"Завтрак" для лица: почему полезно умываться овсянкой

Идеальным завтраком считается овсяная каша, потому что она помогает нормализовать работу кишечника и стабилизировать уровень сахара в крови. Но еще этот продукт можно использовать для умывания. Да, овсянка богата витаминами и минералами, которые помогают сделать кожу красивой и бархатистой.

Эксперты говорят, что овсянка помогает избавиться от лишнего жира на коже лица, а еще она эффективно выводит прыщи, снимает раздражение, разглаживает морщины, придает коже свежий вид и натуральный здоровый цвет. Все больше женщин выбирает такой тип утреннего ухода, потому что он работает. Во время процедуры компоненты продукта проникают вглубь кожного покрова, буквально "высасывая" из него бактерии и тяжелые металлы.

Подойдет такое умывание тем, чья кожа шелушится или обветрилась. После нескольких процедур вы заметите, что кожа стала эластичной, мягкой и податливой.

Итак, возьмите овсяные хлопья, замочите их в воде, доведите до кипения, процедите. На 2-3 литра воды вам достаточно 3-4 ложек овсянки. Если нет времени отварить хлопья, можно попробовать залить их кипятком.

Набирайте воду с овсянкой в ладони и умывайтесь, массируя лицо. Массаж продолжайте несколько секунд, ощущая эффект очищения. Вначале может появляться шелушение - это свидетельствует о том, что ваша кожа избавляется от мертвых клеток. Через неделю такое умывание даст первые результаты.

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