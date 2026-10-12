Украину на конкурсе красоты "Мисс Земля 2026" представит 19-летняя модель (ФОТО)

Украина будет иметь свою представительницу на международном конкурсе красоты "Мисс Земля 2026" (Miss Earth), объединяющем борьбу за титул с популяризацией экологических инициатив. На престижном соревновании страну представит 19-летняя София Орел – обладательница титула "Мисс Украина Земля 2025". Финал конкурса намечен на декабрь 2026 года на Филиппинах.

София Орел

Кто такая София Орел

Модельную карьеру София начала в 13 лет. За это время она получила международный опыт, работая в Китае, Тайване, Южной Корее, Испании, Италии и Португалии. Девушка работает как на подиуме, так и перед фотокамерой, а в ее портфолио есть рекламные кампании известных брендов.

София Орел представит Украину на конкурсе красоты "Мисс Земля 2026"

В то же время София совмещает работу с учебой. Она учится на третьем курсе Киевского университета имени Бориса Гринченко по специальности "Испанская филология". Среди ее увлечений – вокал, танцы и психология. В интервью изданию "Умань стрим" девушка рассказала, что любит открывать для себя новые занятия и не ограничивается только модельным делом.

Особенность конкурса "Мисс Земля" состоит в том, что он уделяет значительное внимание защите окружающей среды и экологической ответственности. Поэтому для участниц важны не только внешность и сценическая подготовка, но и представленные ими идеи.

София Орел

София Орел

Организаторы Miss Earth 2026 описывают Софию Орел как девушку, стремящуюся заботиться о людях и планете. Ее миссия связана с восстановлением природы, в частности, на территориях, пострадавших в результате войны в Украине. По задумке конкурсантки, даже небольшие шаги по сохранению окружающей среды могут помочь восстановить утраченное и вернуть людям надежду.

Что известно о конкурсе "Мисс Земля"

Международный конкурс Miss Earth учредила филиппинская компания Carousel Productions в 2001 году. Он принадлежит к известным мировым конкурсам красоты, использующим свою платформу для привлечения внимания к экологическим проблемам. Кроме главного титула, участники могут получить звание "Мисс Воздух", "Мисс Вода" и "Мисс Огонь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка получила титул Вице Мисс Земля 2025 года на международном конкурсе красоты