Специально для лета: топ-3 крутых мужских сандалей

В условиях знойной летней жары, обувь, которую мы одеваем, играет большое значение. Очень важно, чтобы наши ноги имели возможность дышать и пребывать в комфорте. Именно поэтому огромную роль начинает играть такая обувь, как сандалии. Сегодня мы расскажем тебе о трех известных марках сандалий, которые будут достойным дополнением к твоему гардеробу.

Grenson





Те, кто кто отдает предпочтение качественной обуви из кожи, могут обратить внимание на британскую обувную марку Grenson. Преимущественно это прекрасные варианты, которые изготавливаются из кожи, замши, и действительно будто остаются вне времени.

Teva





Изделия этого полуспортивного бренда обуви достаточно прост. Сандали состоят из легкой подошвы, которая создана из пеноматериала и минимального количества узких строп. Фишка заключается в том, что эта обувь первоначально предназначалась для яхтинга, и поэтому она имеет особенно хорошую фиксацию ноги. Доступны все возможные цвета, орнаменты и материалы, а еще с недавних пор бренд создает стропы из переработанного пластика.

Church's





Знаменитая британская марка Church's знаменита своими лоферами, что не исключает наличия качественных мужских сандалий. Это сдержанные модели с закрытым мыском (что дает возможность одевать их с носками), которые являеются идеальным компромиссом между туфлями и шлепками. Их подошва не плоская, а с небольшим каблуком, который снижает нагрузку на стопу.

Эти сандалии помогут пережить жаркую погоду с максимальным комфортом для ног. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно носить пиджак в жаркую погоду.

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