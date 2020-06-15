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Специально для лета: топ-3 крутых мужских сандалей

Несколько модных брендов, которые помогут вашим ногам пребывать в комфорте

сегодня, 13:41 comments569
Автор:

Зинченко Павел
Специально для лета: топ-3 крутых мужских сандалей

В условиях знойной летней жары, обувь, которую мы одеваем, играет большое значение. Очень важно, чтобы наши ноги имели возможность дышать и пребывать в комфорте. Именно поэтому огромную роль начинает играть такая обувь, как сандалии. Сегодня мы расскажем тебе о трех известных марках сандалий, которые будут достойным дополнением к твоему гардеробу.

Grenson


Те, кто кто отдает предпочтение качественной обуви из кожи, могут обратить внимание на британскую обувную марку Grenson. Преимущественно это прекрасные варианты, которые изготавливаются из кожи, замши, и действительно будто остаются вне времени. 

Teva


Изделия этого полуспортивного бренда обуви достаточно прост. Сандали состоят из легкой подошвы, которая создана из пеноматериала и минимального количества узких строп. Фишка заключается в том, что эта обувь первоначально предназначалась для яхтинга, и поэтому она имеет особенно хорошую фиксацию ноги. Доступны все возможные цвета, орнаменты и материалы, а еще с недавних пор бренд создает стропы из переработанного пластика. 

Church's


Знаменитая британская марка Church's знаменита своими лоферами, что не исключает наличия качественных мужских сандалий. Это сдержанные модели с закрытым мыском (что дает возможность одевать их с носками), которые являеются идеальным компромиссом между туфлями и шлепками. Их подошва не плоская, а с небольшим каблуком, который снижает нагрузку на стопу. 

Эти сандалии помогут пережить жаркую погоду с максимальным комфортом для ног. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно носить пиджак в жаркую погоду.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1859719-nezharkaya-klassika-kakie-sandalii-nosit-letom-2020
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