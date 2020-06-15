Плетение кос: какие прически в тренде этим летом

Этим летом косички и различные техники плетения снова завоевывают внимание модниц. Такие прически делают образ стильным и необычным. Плюс ко всему, оригинальные косички можно сделать и самостоятельно. Так, что ловите несколько модных вариаций.

Коса-узелок

Это одна из самых простых и трендовых вариаций плетения кос в летнем сезоне. Такая прическа придает элегантности, поэтому станет прекрасным дополнением к любому образу. Для того, чтобы заплести такую косу и собрать ее в узелок, понадобится всего пара шпилек и пара минут.





Акцент-коса

В моде сейчас небрежность, поэтому чем больше прядей будет выбиваться из вашей прически, тем лучше. Акцент-косу, а точнее тоненькие косички, на которых сосредоточено внимание, можно заплести всего на минуту. Они станут некой "изюминкой" распущенных волос.





Немецкая коса на затылке

Пряди такой косички перекрещиваются не сверху, как у французской, а снизу, но сложность в том, чтобы заплести ее на затылке. Если не получается самостоятельно, тогда можно обратиться к специалисту. Такая прическа точно не останется без внимания.





Коса-ободок

Если вы любите распущенные волосы, то разнообразить ваш повседневный образ поможет такой вариант плетения. Приподнимите волосы на макушку с помощью обычного начеса, следом отделите прядь под основной массой волос и заплетите обычную косичку. Протяните кончик каждой косы на противоположную сторону и закрепите. Расправьте прическу, замаскировав места крепления кос.





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