Пять ошибок при использовании солнцезащитного крема

Из-за сильной жары наша кожа нуждается в особой защите. Перед тем, как выйти на улицу, не забывайте про головной убор и солнцезащитный крем. Но для того, чтобы он эффективно работал, крем необходимо наносить на тело правильно. Каких ошибок нельзя допускать?

Вы наносите крем, когда добрались до пляжа

Для того, чтобы защитить кожу, солнцезащитный крем рекомендуется наносить перед выходом на улицу (за 15-20 минут). Этого времени достаточно, чтобы кожа впитала все защитные ингредиенты. Если же вы наносите средство, уже находясь под палящим солнцем, тогда вы рискуете вернуться домой с ожогами.

Вы жадничаете, нанося крем

Не жалейте средства, ведь оно защитит вашу кожу от палящих лучей. Многие люди наносят крем скудно и точечно, а потом жалуются на его неэффективность. Эксперты говорят, что солнцезащитным средством необходимо покрывать все тело, а для этого нужно, как минимум, 30 г крема, особенно в жару.

Вы не считаете нужным наносить солнцезащитный крем повторно

Люди действительно не в курсе, что слой крема следует обновлять время от времени. Это не волшебное зелье, которое будет защищать вас вечно. Золотое правило: наносите крем не реже одного раза в два часа, и еще чаще, если вы сильно потеете или купаетесь.

Вы неравномерно наносите крем

Нанося крем неравномерно, вы не можете надеяться на его защиту, указанную на этикетке. Обильно натирайте открытые области тела, чтобы максимально увеличить площадь покрытия. В этом случае вы можете воспользоваться спреями, которые более равномерно ложатся на кожу – просто будьте внимательны при нанесении.

Вы не обращаете внимания на срок годности

Вы используете одну и ту же бутылку крема из года в год? Тогда вы рискуете! Срок годности этого средства – максимум три года. После этого он больше не будет обеспечивать вас нужным уровнем защиты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как можно самостоятельно приготовить солнцезащитный крем.

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