Пять летних вещей, которые «крадут» женственность

Каждой девушке хочется выглядеть стильно, элегантно и женственно, чтобы ловить на себе взгляды мужчин. Но некоторые летние вещи, несмотря на свою популярность, не справляются с этой задачей. Какие вещи портят женственный образ?

Джинсовый комбинезон

Это универсальная вещь, которая легко сочетается с различной одеждой. Джинсовый комбинезон по-прежнему остается в тренде, но на девушке он выглядит спортивно и по-хулигански, а не женственно и утонченно. Такой образ получится более расслабленным, хотя и стильным.





Кепка

Кепки и бейсболки сегодня уже не только спортивный элемент одежды, они полюбились многим модницам. Но мужчины считают, что этот головной убор портит всю женственность и элегантность, создавая более дерзкий, мальчишеский образ.





Оверсайз-футболка

Оверсайз по-прежнему остается в моде. И этим летом у вас должна быть хотя бы одна огромная футболка. Но стоит понимать, что вещи в таком стиле не всегда делают образ женственным или изящным.





Сандалии на липучках

Сложно поверить, но такая обувь - настоящий хит летнего сезона. Смотрятся такие сандалии стильно и модно, но никак не элегантно. Обувь на массивной подошве с застежками-липучками служит хорошей альтернативой кроссовкам. Чтобы сделать образ более женственным, сочетайте сандалии с летними сарафанами и топами.





Панама

Это один из самых модных головных уборов лета. В тренде — модели ярких оттенков и с анималистичным принтом. Но несмотря на столь привлекательный дизайн, панамы остаются в списке наиболее несексуальных вещей женского гардероба, по мнению мужчин.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам.

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