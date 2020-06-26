Несколько советов тем, кто собрался посетить мастера мужских стрижек

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Павел Зинченко
В наше время не только женщины, но и мужчины любят посещать салон красоты, где специалисты приводят в порядок их прически и бороды. Хотя число скептиков, которые считают, что мужчина не должен ходить во всякие салоны, еще довольно велико, тех, кто хочет выглядеть стильно, становится все больше. Если ты собрался пойти к мастеру мужских стрижек, воспользуйся нашими советами.
Правильный наряд
Не надевай рубашку, а также любую другую одежду с высоким воротником, иначе мастеру будет труднее выполнять свою работу.
Выключай телефон
Просто сиди спокойно и наблюдай за тем, как ты становишься лучше.
Доверяй советам мастера
Не учи мастера делать его работу. Ты же не даешь советов врачу, когда приходишь к нему на прием.
Сфотографируй
По завершению работы попроси сфотографировать себя с трех ракурсов. Если тебе понравится стрижка, то в следующий раз сможешь без лишних объяснений просто показать мастеру, что тебе нужно.
Не ленись
Не ленись во всех подробностях объяснить мастеру, как тебя стричь. Избегай фраз: "А сделайте мне, как в прошлый раз". Поверь, скорее всего у мастера достаточно клиентов, и он просто не помнит, какая стрижка была у тебя в прошлый раз. Тем более, если ты недавно начал пользоваться услугами этого мастера. Можешь поинтересоваться, как называется стрижка, которая тебя интересует. Или воспользоваться советом № 4.
Теперь ты знаешь, как себя правильно вести и наверняка станешь одним из самых популярных клиентов. Также издание "Комментарии" расскажет, что женщины видят в бородатых мужчинах.
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