Не футбол и не бокс: какой вид спорта женщины назвали самым сексуальным

Женщины считают мужчин-спортсменов особенно привлекательными, но некоторые виды спорта добавляют им еще больше баллов. Именно такие результаты показал опрос сайта знакомств Victoria Milan, в котором приняли участие более 3200 женщин, определивших 10 самых сексуальных мужских видов спорта.

Какой вид спорта женщины назвали самым сексуальным

Целью исследования Victoria Milan было выяснить, представители каких спортивных дисциплин выглядят наиболее привлекательно в глазах женщин. По словам генерального директора платформы Сигурда Ведала, опрос доказывает, что женщины больше заинтересованы в физической форме, чем в уме, когда речь идет о романах.

"Лишь 7% респондентов интересуются "дополнительными услугами", такими как крупные банковские счета, обложки журналов, модные автомобили и дизайнерская одежда", – сказал Ведел.

Согласно опросам, самым сексуальным видом спорта для женщин стал серфинг. Участники опроса объясняли выбор тем, что этот вид спорта ассоциируется с атлетическим телосложением, загаром и активным образом жизни.

Второе место среди самых привлекательных видов спорта занял футбол. Популярность футболистов в рейтинге объясняют не только физической формой спортсменов, но и медийностью. Мировые звезды футбола, такие как Криштиану Роналду или Дэвид Бекхэм, стали иконами стиля и регулярно появляются в рекламных кампаниях и модных журналах.

Тройку лидеров замыкает плавание. В этом виде спорта женщины выделили в мужчинах подобные характеристики, которые и в серфинге, в частности, гармонично развитое тело и выносливость.

10 самых сексуальных мужских видов спорта по версии женщин:

1. Серфинг – 23,4%

2. Футбол – 16,2%

3. Плавание – 12,5%

4. Бейсбол – 8,9%

5. Теннис – 8,4%

6. Автоспорт – 7,3%

7. Регби – 6,4%

8. Баскетбол – 6,3%

9. Гольф – 6,1%

10. Легкая атлетика – 4,5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследование показало, как выглядит самая сексуальная женщина в мире.