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Не футбол и не бокс: какой вид спорта женщины назвали самым сексуальным

Опрос определил самые привлекательные мужские виды спорта по мнению женщин

26 октября 2026, 19:10
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Slava Kot

Женщины считают мужчин-спортсменов особенно привлекательными, но некоторые виды спорта добавляют им еще больше баллов. Именно такие результаты показал опрос сайта знакомств Victoria Milan, в котором приняли участие более 3200 женщин, определивших 10 самых сексуальных мужских видов спорта.

Не футбол и не бокс: какой вид спорта женщины назвали самым сексуальным

Какой вид спорта женщины назвали самым сексуальным

Целью исследования Victoria Milan было выяснить, представители каких спортивных дисциплин выглядят наиболее привлекательно в глазах женщин. По словам генерального директора платформы Сигурда Ведала, опрос доказывает, что женщины больше заинтересованы в физической форме, чем в уме, когда речь идет о романах.

"Лишь 7% респондентов интересуются "дополнительными услугами", такими как крупные банковские счета, обложки журналов, модные автомобили и дизайнерская одежда", – сказал Ведел.

Согласно опросам, самым сексуальным видом спорта для женщин стал серфинг. Участники опроса объясняли выбор тем, что этот вид спорта ассоциируется с атлетическим телосложением, загаром и активным образом жизни.

Второе место среди самых привлекательных видов спорта занял футбол. Популярность футболистов в рейтинге объясняют не только физической формой спортсменов, но и медийностью. Мировые звезды футбола, такие как Криштиану Роналду или Дэвид Бекхэм, стали иконами стиля и регулярно появляются в рекламных кампаниях и модных журналах.

Тройку лидеров замыкает плавание. В этом виде спорта женщины выделили в мужчинах подобные характеристики, которые и в серфинге, в частности, гармонично развитое тело и выносливость.

10 самых сексуальных мужских видов спорта по версии женщин:

  • 1. Серфинг – 23,4%
  • 2. Футбол – 16,2%
  • 3. Плавание – 12,5%
  • 4. Бейсбол – 8,9%
  • 5. Теннис – 8,4%
  • 6. Автоспорт – 7,3%
  • 7. Регби – 6,4%
  • 8. Баскетбол – 6,3%
  • 9. Гольф – 6,1%
  • 10. Легкая атлетика – 4,5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследование показало, как выглядит самая сексуальная женщина в мире.



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