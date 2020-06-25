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Названы эффективные способы увлажнения кожи и волос

Красота волос и кожи в любом возрасте зависит от баланса влаги

сегодня, 18:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Названы эффективные способы увлажнения кожи и волос

Наша кожа и волосы нуждаются в регулярном и правильном уходе, особенно в жаркую погоду. А обогатить их витаминами и сделать более красивыми и здоровыми можно с помощью простых, но эффективных способов. Каких именно?

Шелковые наволочки

Обычное хлопчатобумажное белье поглощает влагу - это хорошо для тела, но не всегда полезно для лица и волос. Шелковые наволочки сохранят увлажненность кожи, блеск и гладкость волос, а в качестве бонуса еще и помогут предотвратить появление морщин, если вы любите спать на боку.

Не забывайте о скрабе для тела

Каждый день используете крем, но кожа остается сухой и шелушится? Дело в том, что отмершие клетки кожи создают барьер, который не дает крему проявить максимум увлажняющих свойств. Не забывайте один-два раза в неделю использовать скраб, а еще лучше - растирать тело сухой щеткой из щетины, чтобы усилить кровообращение и провести массаж. 

Избавьтесь от вредных привычек

Алкоголь и кофеин - признанные диуретики, которые выводя жидкость из организма. Они же и враги нашей красоты, так как еще больше высушивают ее. Попробуйте отказаться от этих напитков и уже через пару недель заметите, как внешний вид изменится.

Принимаете молочные ванны

Этот старинный рецепт красоты известный еще со времен Клеопатры. Молоко содержит молочную кислоту, которая нежно отшелушивает кожу, делая ее гладкой и мягкой.

Лечите волосы с помощью фруктов

Лучшие компоненты для лечения сухих волос скрываются у вас на кухне: бананы и авокадо обладают питательными и увлажняющими свойствами. Сделайте полезную маску: смешайте оливковое масло, спелые бананы и авокадо вместе до получения однородной массы и нанесите толстым слоем на всю длину чистых волос. Оставьте маску на 30 минут, а затем тщательно смойте.

Добавьте ложечку меда

Натуральный мед - отличный увлажнитель для кожи и волос, к тому же обладает антимикробными свойствами. Используйте его как маску, чтобы смягчить потрескавшиеся губы или сухую кожу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты защитят вашу кожу от солнца.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/zhinochezdorovya/19653efektivni-sposobi-zvolozhennya-shkiri-i-volossya.html
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