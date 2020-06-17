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Главная Новости Досуг стиль и красота Когда сонце припекает: топ-3 летних головных уборов для мужчин
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Когда сонце припекает: топ-3 летних головных уборов для мужчин

Что должно быть на голове уважающего себя мужчины этим летом

сегодня, 17:25
Автор:

Зинченко Павел
Когда сонце припекает: топ-3 летних головных уборов для мужчин

Каждый мужчина должен уметь правильно подобрать головной убор. Это вопрос как комфорта, так и стиля. А этим летом многие желают внести изюминку в свой образ, чтобы достойно предстать перед друзьями после ослабления карантина. И так, сегодня мы расскажем о том, в каких головных уборах мужчинам лучше позировать этим летом.

Шляпа

Такие аксессуары, как фетровые шляпы с полами средней ширины, универсальны и хорошо сочетаются с классическим двубортным пиджаком. Дизайнеры советуют в жаркую погоду одевать соломенную шляпу, которая идеально подойдет белой рубашке или льняному пиджаку.

Бейсболка

Первоначально это был спортивный атрибут, название которого происходит от популярной в США игры - бейсбола. Но на сегодняшний день бейсболка пребывает в трендах и не выходит из моды. Сдержанные однотонные, или с легким принтом, бейсболки подойдут к любому образу. И что главное - не только спортивному.

Панама

Панама перестала быть детским головным убором и превратилась в главный must-have сферы аксессуаров в последние несколько лет. При чем теперь панаму носят не только на пляже или на даче, но и во время перемещения по городу.

Эти головные уборы не будут лишними в условиях лета, которое входит в свою активную фазу. Также издание "Комментарии" расскажет, как выжить в пиджаке в самый разгар лета.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/1861700-shlyapy-kepki-i-panamy-samye-modnye-golovnye-ubory-leta-2020
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