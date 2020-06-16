Какой педикюр сделать этим летом: модные идеи и новинки

Ухоженные и красивые ногти актуальны в любой сезон. Но когда надеваешь открытую обувь, хочется, чтобы пальчики выглядели не только опрятно, но и красиво. Представляем вам несколько идей педикюра на лето-2020.

Неон

Самой яркой идеей педикюра можно назвать оформление ногтей в неоновых цветах. Они вошли в число самых главных трендов 2020 года. Ярко-зеленый, розовый, желтый и другие оттенки придадут вашим ноготкам эффектный вид и поднимут настроение.





Экзотическое настроение

Маникюр с фруктовым принтом всегда пользуется популярностью. Если хотите сделать свой образ более ярким и экзотическим, тогда смело выбирайте этот дизайн. Различные фрукты и ягодки, продемонстрированные в разрезе или целиком, отлично украсят ваши пальчики.





Цвет настроения синий

Классический синий был признан главным цветом 2020 года. Педикюр в оттенках синего будет смотреться изысканно и стильно. Можно сделать френч, моно или лунный дизайн - все на ваш вкус.





Акцент на лунку

Это один из самых простых и стильных вариантов педикюра. Нанесите глиттер на лунку и немножко растяните блестки с помощью кисти. Таким образом, вы добьетесь сверкающего эффекта на ноготке.





Геометрия

Этот дизайн также остается в тренде. Захватывающие рисунки в графическом стиле отлично украсят ваши пальчики этим летом. При желании можно создать более яркий или же, напротив, нежный дизайн педикюра.





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