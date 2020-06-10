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Как выжить в пиджаке в самый разгар лета

Эти советы не спасут от жары, но помогут почувствовать себя немного комфортнее

сегодня, 13:46
Автор:

Зинченко Павел
Как выжить в пиджаке в самый разгар лета

Жара все усиливается и люди плавно переходят с курток и штанов на футболки и шорты. Но во многих офисах дресс-код является принципиальным пунктом и как бы тебе не было жарко, прийдется одеть пиджак, уходя на работу. Мы подскажем, как сгладить дискомфорт, который может возникнуть от всей этой ситуации.

“Особенный“ пиджак

Для летнего сезона одевай пиджак без подкладки. На первый взгляд это мало на что повлияет, но поверь, ты почувствуешь разницу, когда на улице будет +30 градусов.

Галстук в последнюю очередь

Если от офиса тебя отделяет довольно длинный отрезок дороги, который нужно преодолеть в маршрутке, то вспотеть ты наверняка успеешь. А возможно и не раз. В таком случае прими наш совет: галстук завязывай уже по прибытии в место назначения. А пока ты в пути - то лучше розстебни несколько верхних пуговиц, чтобы была хоть какая-то вентиляция.

Нет “семейкам“

Просто забудь. В условиях жары семейки вообще должны быть вне закона, а тем более, если ты еще и в пиджаке.

"Дезик" решает

Чтобы твоя белоснежная рубаха не стала желтой от пота, используй дезодорант, в котором нет алюминия.

Эти советы врядли спасут тебя от жары. Но хотя бы немного облегчат жизнь. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно сочетать пиджак и джинсы.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/759758-kak-ne-vspotet-v-zharu-esli-na-tebe-pidzhak
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