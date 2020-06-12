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Как выглядеть свежо и бодро, даже если не выспались

Выглядеть свежо помогут несколько makeup-лайфхаков

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Как выглядеть свежо и бодро, даже если не выспались

Многие люди из-за плотного графика или насыщенной жизни жертвуют своим сном. А недостаток отдыха влияет на организм не только изнутри, но и сказывается на внешнем виде. Как убрать с лица следи бессонной ночи?

Кожа вокруг глаз

Первое, что выдает не выспавшегося человека - это синяки под глазами. Быстро справиться с проблемой поможет компресс из натуральных продуктов. Как его приготовить читайте здесь. Но, если вы часто не высыпаетесь, тогда приобретите крем для кожи вокруг глаз с кофеином. Эксперты говорят, что он сужает кровеносные сосуды, снимает припухлость и темные круги под глазами. 

Тон лица

Для коррекции цвета лица можно воспользоваться СС-кремом и хайлайтером для скул и под глаза. Главное перед нанесением увлажнить кожу кремом. 

Румяна

Необходимо скрыть бледность и усталость вашей кожи. Для этого воспользуйтесь румяной нейтрального розового оттенка. 

Ресницы

После недосыпа нужно подчеркнуть глазки. Нанесите на ресницы обычную тушь черного цвета.

Губы 

Напоследок, можно придать свежести образу помадой. Оттенок лучше подобрать не сильно яркий, после сделать четкий контур карандашом для губ под цвет помады.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие дешевые аптечные средства помогают поддерживать кожу лица здоровой и эластичной. 


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Источник: https://tv.ua/trend/zozh/958698-ne-vyspalas-sovety-kak-skryt-ustalost
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