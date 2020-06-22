Как уберечь волосы от жары: основные правила ухода

Летом в особой защите нуждается не только наша кожа, но и волосы. После длительного пребывания на солнце волосы выгорают, становясь заметно более сухими и ломкими. Как же уберечь их от жаркой погоды?

Пользуйтесь средствами с солнцезащитным фактором

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на структуру волос, делая их слабыми и сухими. Наиболее уязвимы перед солнцем окрашеные, мелированные, а также волосы после завивки: химическое воздействие делает их структуру более пористой, и кератин разрушается намного быстрее. Так что не забывайте про головной убор, когда выходите на улицу в жару, а также берите с собой средства по уходу, которые содержат солнцезащитные фильтры.

Спрей или масло - для пляжа

Не забывайте использовать дополнительные средства защиты волос, когда идете на пляж. Равномерно нанесите на длину волос солнцезащитный спрей или крем с водостойким эффектом. Эти средства обеспечат волосам защиту от выгорания. Наносите крем или спрей каждые два часа. Можно использовать в уходе за волосами и натуральные продукты, например, авокадо и масло ши - они обладают небольшим SPF.

Увлажнение - наше все

В жаркую погоду волосы начинают тускнеть и становятся ломкими из-за того, что теряют влагу. Чтобы избежать такой проблемы, стоит ежедневно их увлажнять с помощью различных масок, бальзамов и других средств. Особое внимание стоит уделить косметике с аргановым маслом, потому что этот компонент отлично предотвращает потерю волосами влаги.

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