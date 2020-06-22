kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.06.2020

BTC/USD

9380.30

ETH/USD

234.63

LTC/USD

43.53

НБУ 22.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Как уберечь волосы от жары: основные правила ухода
commentss НОВОСТИ Все новости

Как уберечь волосы от жары: основные правила ухода

Уход за волосами в жаркое время года требует особого подхода

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Как уберечь волосы от жары: основные правила ухода

Летом в особой защите нуждается не только наша кожа, но и волосы.  После длительного пребывания на солнце волосы выгорают, становясь заметно более сухими и ломкими. Как же уберечь их от жаркой погоды?  

Пользуйтесь средствами с солнцезащитным фактором

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на структуру волос, делая их слабыми и сухими. Наиболее уязвимы перед солнцем окрашеные, мелированные, а также волосы после завивки: химическое воздействие делает их структуру более пористой, и кератин разрушается намного быстрее. Так что не забывайте про головной убор, когда выходите на улицу в жару, а также берите с собой средства по уходу, которые содержат солнцезащитные фильтры.

Спрей или масло - для пляжа

Не забывайте использовать дополнительные средства защиты волос, когда идете на пляж. Равномерно нанесите на длину волос солнцезащитный спрей или крем с водостойким эффектом. Эти средства обеспечат волосам защиту от выгорания. Наносите крем или спрей каждые два часа. Можно использовать в уходе за волосами и натуральные продукты, например, авокадо и масло ши - они обладают небольшим SPF.

Увлажнение - наше все

В жаркую погоду волосы начинают тускнеть и становятся ломкими из-за того, что теряют влагу. Чтобы избежать такой проблемы, стоит ежедневно их увлажнять с помощью различных масок, бальзамов и других средств. Особое внимание стоит уделить косметике с аргановым маслом, потому что этот компонент отлично предотвращает потерю волосами влаги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в уходе за волосами помогает кофе


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://smak.ua/diet/krasota/59994-kak-sohranit-zdorove-volos-letom
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!