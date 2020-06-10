Как применять специи для косметических процедур

Для того, чтобы кожа и волосы были здоровыми и красивыми, необязательно пользоваться дорогими бьюти-средствами. Можно с помощью обычных продуктов и специй сделать дома эффективную маску для волос или скраб для тела, которые будут более полезными и результативными.

Корица

Эта специя считается одной из самых популярных. Она обладает уникальным пряным ароматом, вкусом, а еще содержит много ценных веществ, поэтому полезна для организма. Но использовать ее можно не только в кулинарии, но и косметологии. Например, для создания скраба для тела.

В небольшом количестве оливкового масла смешайте 2 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. корицы. Помассируйте смесью кожу и смойте холодной водой. Корица эффективно стимулирует прилив крови и очищает кожу.

Также ее можно добавлять в маску для волос. Для этого понадобится 2 ч. л. оливкового масла, 2 ч. л. кефира, 1 сырой желток, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. корицы. Маску нанесите на волосы на 20 минуты, смойте шампунем и водой.

Гвоздика

Эту пряность часто используют в косметических целях. Из гвоздики может получится хорошее средство для укрепления волос. Для приготовления маски возьмите 5 бутонов гвоздики, смешайте со стаканом луковой шелухи и добавьте стакан водки. В темном месте настаивайте эту смесь около 2-х недель. Каждый раз перед мойкой головы наносите ее на полчаса, затем вымойте голову шампунем.

Также бутоны гвоздики можно измельчить, смешать с порошком имбиря и развести водой до образования пасты. Это средство отлично отбеливает зубы!

Куркума

О полезных свойствах куркумы известно давно. Ее используют как противовоспалительное средство. Но еще эту специю добавляют в маску для лица. Достаточно просто смешать ее с медом в пропорции 1: 1 и нанести на кожу на 10-15 минут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие специи помогут снизить показатель сахара в крови.

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