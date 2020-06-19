kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9366.10

ETH/USD

229.25

LTC/USD

43.41

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Как использовать кофе в уходе за волосами
commentss НОВОСТИ Все новости

Как использовать кофе в уходе за волосами

Кофе отлично питает корни, препятствуя преждевременному выпадению волос

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Как использовать кофе в уходе за волосами

Натуральный кофе является отличным средством по уходу за волосами. Благодаря ему пряди становятся более крепкими, мягкими и здоровыми. Чаще всего из этого продукта делают маски, чтобы придать волосам насыщенный оттенок и блеск. 

Самой популярной считается маска, в состав которой входит коньяк (2 ст. л.), кофе (1 ст. л.) и яичные желтки (2 шт.). Она придает волосам кофейный оттенок, повышает густоту и укрепляет их.

Способ приготовления: сначала взбейте желтки, потом в удобной емкости смешайте все компоненты до однородной массы. Оставьте на некоторое время, чтобы смесь настоялась. Нанесите маску на чистые волосы равномерным слоем на 30 минут, а после этого тщательно вымойте голову, не используя шампунь.

Для быстрого эффекта рекомендуется проводить процедуру 1-2 в неделю. О запахе коньяка можно не переживать, спирт быстро улетучивается, создавая из крепкого алкогольного напитка лишь замечательный питательный компонент маски.

Волосы после такого бьюти-средства становятся мягкими, податливыми и шелковистыми.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое суперсредство стимулирует рост волос.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://beverli.ru/blog/uhod-za-volosami/maski-iz-kofe/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!