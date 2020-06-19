Как использовать кофе в уходе за волосами

Язык
BTC/USD
9366.10
ETH/USD
229.25
LTC/USD
43.41
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Светлана Шкурупий
Натуральный
кофе является отличным средством по уходу за волосами. Благодаря ему пряди
становятся более крепкими, мягкими и здоровыми. Чаще всего из этого продукта
делают маски, чтобы придать волосам насыщенный оттенок и блеск.
Самой
популярной считается маска, в состав которой входит коньяк (2 ст. л.), кофе (1
ст. л.) и яичные желтки (2 шт.). Она придает волосам кофейный оттенок,
повышает густоту и укрепляет их.
Способ
приготовления: сначала взбейте желтки, потом в удобной емкости смешайте
все компоненты до однородной массы. Оставьте на некоторое время, чтобы
смесь настоялась. Нанесите маску на чистые волосы равномерным слоем на 30
минут, а после этого тщательно вымойте голову, не используя шампунь.
Для
быстрого эффекта рекомендуется проводить процедуру 1-2 в неделю. О запахе
коньяка можно не переживать, спирт быстро улетучивается, создавая из
крепкого алкогольного напитка лишь замечательный питательный компонент маски.
Волосы после такого бьюти-средства становятся мягкими, податливыми и шелковистыми.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какое суперсредство стимулирует рост волос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости