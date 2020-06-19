Как использовать кофе в уходе за волосами

Натуральный кофе является отличным средством по уходу за волосами. Благодаря ему пряди становятся более крепкими, мягкими и здоровыми. Чаще всего из этого продукта делают маски, чтобы придать волосам насыщенный оттенок и блеск.

Самой популярной считается маска, в состав которой входит коньяк (2 ст. л.), кофе (1 ст. л.) и яичные желтки (2 шт.). Она придает волосам кофейный оттенок, повышает густоту и укрепляет их.

Способ приготовления: сначала взбейте желтки, потом в удобной емкости смешайте все компоненты до однородной массы. Оставьте на некоторое время, чтобы смесь настоялась. Нанесите маску на чистые волосы равномерным слоем на 30 минут, а после этого тщательно вымойте голову, не используя шампунь.

Для быстрого эффекта рекомендуется проводить процедуру 1-2 в неделю. О запахе коньяка можно не переживать, спирт быстро улетучивается, создавая из крепкого алкогольного напитка лишь замечательный питательный компонент маски.

Волосы после такого бьюти-средства становятся мягкими, податливыми и шелковистыми.

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