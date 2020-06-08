kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.06.2020

BTC/USD

9752.39

ETH/USD

244.29

LTC/USD

46.59

НБУ 08.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Эксперты назвали суперсредство для роста волос
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты назвали суперсредство для роста волос

Это средство эффективно стимулирует рост фолликул

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Эксперты назвали суперсредство для роста волос

Многие девушки мечтают о длинных и красивых локонах, но не всем удается достичь такого результата. И всему виной может быть не правильный уход. Эксперты определили средство, которое бережно восстанавливает структуру волос и ускоряет их рост. Что это за средство?

Исследователи выяснили, что масло мяты оказывает благоприятное воздействие на волосяные луковицы. Среди основных показаний, которые предполагают использование растительного препарата, являются: выпадение и истончение волос, шелушение, зуд и расслоение кончиков волос.

Масло мяты эффективно укрепляет волосяные фолликулы и повышает их устойчивость к внешним факторам (окружающей среде и химическим средствам для ухода за волосами). Также это средство активизирует рост волос и делает их более мягкими и послушными. 

Известно, что в эфирном масле мяты содержатся витамины А, Е В, а также железо, калий, магний, цинк и антиоксиданты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, из каких натуральных продуктов можно сделать питательные маски для волос. Обязательно попробуйте!


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://xcook.info/beauty/maslo-mjaty-dlja-volos.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!