Эксперты назвали суперсредство для роста волос

Многие девушки мечтают о длинных и красивых локонах, но не всем удается достичь такого результата. И всему виной может быть не правильный уход. Эксперты определили средство, которое бережно восстанавливает структуру волос и ускоряет их рост. Что это за средство?

Исследователи выяснили, что масло мяты оказывает благоприятное воздействие на волосяные луковицы. Среди основных показаний, которые предполагают использование растительного препарата, являются: выпадение и истончение волос, шелушение, зуд и расслоение кончиков волос.

Масло мяты эффективно укрепляет волосяные фолликулы и повышает их устойчивость к внешним факторам (окружающей среде и химическим средствам для ухода за волосами). Также это средство активизирует рост волос и делает их более мягкими и послушными.

Известно, что в эфирном масле мяты содержатся витамины А, Е В, а также железо, калий, магний, цинк и антиоксиданты.

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