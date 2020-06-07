Четыре вещи, на которых женщина не должна экономить

Женщинам бывает очень сложно экономить, ведь хочется купить все и сразу. В некоторых случаях, необходимо себя сдерживать, чтобы не потратить средства на вещи, которые будут лежать без надобности. Но есть и те вещи, на которых экономить нельзя.

Базовый гардероб

Многие женщины при покупке одежды ориентируются больше на количество, а не на качество. Но лучше купить одну хорошую вещь, чем много разных, но "сомнительных". Нельзя экономить на базовых вещах гардероба, который являются основой любого образа: белая футболка, джинсы, рубашка, черное платье, юбка-карандаш и прочее. Пусть в шкафу будет немного вещей, но они будут качественными.

Косметика

Косметика также должна быть качественной и натуральной. Ведь дешевая косметика - это прямой путь к преждевременному старению кожи и появлению прыщей. Поэтому пусть в вашей косметичке будет немного бьюти-средств, но зато хорошего качества.

Нижнее белье

Женщина не должна экономить на нижнем белье, ведь это ее самоуверенность и здоровье. А здоровье интимных женских органов зависит от качественного нижнего белья.

Парфюм

Настоящие дамы должны всегда хорошо пахнуть. Специалисты считают, что духи должны быть или дорогими и качественными, либо их не должно быть вообще.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи гардероба всегда будут на пике популярности.

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