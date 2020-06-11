Ученые определили главного «убийцу» регулярного секса

Исследователи считают, что главным "убийцей" сексуального желания в XXI веке стал стресс. Хроническая усталость и нервозность приводят к тому, что у мужчин и женщин пропадает либидо. Они после работы предпочитают крепкий и тихий сон, а не сексуальные утехи.

Исследователи из Великобритании опросили более 2 тысяч пар и выяснили, что в большинстве случаев, отказ от интима в отношениях был связан со стрессом. Психологи объяснили, когда человек эмоционально возбужден, встревожен или чем-то огорчен, ему сложно сконцентрироваться на сексе и получить удовольствие от этого процесса. Особенно это касается мужчин, потому что отсутствие эрекции вызывает еще больший стресс и упадок настроения.

На вторую строчку "киллеров" секса поднялись проблемы с физическим и психическим здоровьем. 20% опрошенных респондентов признались, что не могут заниматься сексом из-за детей, 18% назвали в качестве основной причины отказа от интима работу, еще 12% отметили, что стали меньше проводить времени в постели со своей половинкой из-за просмотра порно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли секс заменить беговую дорожку. Вы как думаете?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!