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Главная Новости Досуг секс Ученые определили главного «убийцу» регулярного секса
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Ученые определили главного «убийцу» регулярного секса

Основной причиной отказа от секса является стресс

сегодня, 13:40 comments600
Автор:

Светлана Шкурупий
Ученые определили главного «убийцу» регулярного секса

Исследователи считают, что главным "убийцей" сексуального желания в XXI веке стал стресс. Хроническая усталость и нервозность приводят к тому, что у мужчин и женщин пропадает либидо.  Они после работы предпочитают крепкий и тихий сон, а не сексуальные утехи.

Исследователи из Великобритании опросили более 2 тысяч пар и выяснили, что в большинстве случаев, отказ от интима в отношениях был связан со стрессом. Психологи объяснили, когда человек эмоционально возбужден, встревожен или чем-то огорчен, ему сложно сконцентрироваться на сексе и получить удовольствие от этого процесса. Особенно это касается мужчин, потому что отсутствие эрекции вызывает еще больший стресс и упадок настроения. 

На вторую строчку "киллеров" секса поднялись проблемы с физическим и психическим здоровьем. 20% опрошенных респондентов признались, что не могут заниматься сексом из-за детей, 18% назвали в качестве основной причины отказа от интима работу, еще 12% отметили, что стали меньше проводить времени в постели со своей половинкой из-за просмотра порно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли секс заменить беговую дорожку. Вы как думаете?


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Источник: https://tv.ua/trend/zozh/955802-uchenye-nazvali-glavnogo-ubiycu-regulyarnogo-seksa
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