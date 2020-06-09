Секс во время жары: несколько советов на лето

Погода на улице становится все более жаркой. Это стало настоящим вызовом для многих влюбленных пар, ведь далеко не все в восторге от занятий сексом в жару, когда плотские утехи больше напоминают потливую возню. Но даже в этой тяжелой ситуации есть несколько вариантов, которые помогут тебе и твоей возлюбленной сполна насладится хорошим сексом.

Замороженный секс

Возьми в холодильнике формочку с кубиками для льда. Они могут пригодиться, когда тебе хочется секса, а на улице жара. Проведи кусочками льда по телу подруги. Затем проведи языком по оставленной льдом дорожке. Это охладит ее и добавит желания. Затем можно поменяться ролями и ледяная дорожка появится на твоем теле.

Душевный секс

Также можно насладится прохладным душем, не спеша намыливая и поглаживая друг друга. Это полезно для кровообращения и тело будет лучше готово к дальнейшим плотским утехам. Повеселитесь в ванной, наполненной холодной водой. Кстати, и туда можно бросить несколько кубиков льда.

Быстрый секс

Быстрый секс является оптимальным, когда речь идет о жаркой погоде. Здесь больше всего подойдут позиции, когда она опирается на стул или стол, а ты пристраиваешься сзади. В жару это хорошее решение, поскольку контакт ваших потных тел минимален. Также можно придаться оральным ласкам.

Эти нехитрые советы позволят насладится сексом даже в жару. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти интересных идеях для секса из Голливуда.



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