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Постельные сцены в кино, которые не стоит повторять

Эти эксперименты не только принесут сомнительное удовольствие, но также могут навредить

сегодня, 12:36
Автор:

Зинченко Павел
Постельные сцены в кино, которые не стоит повторять

Многие влюбленные пары мечтают о сексе как в кино. Разумеется, если говорить о каком-либо романтическом фильме, то их можно понять. Но далеко не всегда кинематограф демонстрирует нам те ситуации, которые стоит повторять в реальной жизни. Сегодня мы собрали для тебе несколько ярких примеров занятий сексом, которые так и должны остаться лишь на экране телевизора.

Оргия


Одновременное пребывание с несколькими партнершами, конечно, выглядит впечатляюще, но проблем от этого больше, чем радостей. Достаточно глянуть на физиономию Ведьмака в сцене оргии у Йеннифер. Так себе развлечение

Секс без прикосновений


Прикосновения в интиме намного важнее взглядов. Исключением является разве что тантрический секс.  Так или иначе, главный герой комедии "40 дней и 40 ночей", который решил воздерживаться от секса на протяжении сорока дней, гладит девушку своей мечты веткой орхидеи. Без сомнения, это романтично, но секс не заменит.

В людном месте


Не стоит злоупотреблять занятиями сексом в людном месте.  Вспомни о безумной сцене секса на ипподроме, которая имела место в фильме "Адреналин". Герою Джейсона Стэтхэма необходимо каждые 10 минут заряжать свое сердце адреналином. А получить необходимую дозу он вполне может, занявшись сексом на стадионе.

Виртуальный секс


Хотя человечество изобрело уже достаточно устройств для вирутального секса, вряд ли они заменят традиционные объятия, поцелуи и прочие шалости реального секса. В фильме "Разрушитель" телесные контакты между людьми находятся под запретом, поэтому герой Сталлоне занимается тем, что называется "оцифрованный перенос сексуальной энергии". Это смотрится крайне странно, если не ужасно.

Не пытайтесь воссоздать это дома. А тем более на стадионе. Такой секс не только принесет сомнительное удовольствие, но и может навредить. Также издание "Комментарии" расскажет, как заниматься сексом в жару.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1861244-neudobno-i-nekrasivo-8-postelnykh-stsen-iz-filmov-kotorye-luchshe-ne-povtoryat
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