Пять причин, по которым вы не можете разбогатеть

Каждый из нас мечтает о хорошей работе и достойном заработке. Но не у всех получается достигнуть карьерных высот. Можно, конечно, жаловаться на жизнь и винить других в своих неудачах, а можно проанализировать ситуацию, выяснить в чем причина и устранить ее. Эксперты назвали несколько причин, которые мешают людям достичь финансовой стабильности.

Вы не строите планов

Обычно людям бывает сложно ответить на вопрос, какой они видят свою жизнь спустя пять лет. Но об этом стоит призадуматься. Да, сложно планировать что-то серьезное наперед, но общая картина у вас в голове быть должна. Например, призадумайтесь, где вы хотите работать и сколько в месяц получать? Что для этого нужно сделать? Если у вас нет никаких планов, велика вероятность, что спустя годы вы окажетесь в той же точке, что и сейчас.

Вы верите в финансовые чудеса

Можно сидеть дома и ничего не делать, просто веря, что скоро вам подвернется удача и вы выиграете крупную сумму в лотерею. Или же сходите на крутой бизнес-тренинг и начнете делать деньги буквально из воздуха. Да, иногда чудеса случаются. Но они потому так и называются, что происходят очень редко. Чтобы иметь пассивный доход, надо или получить огромное наследство, или перед этим заработать большие деньги для инвестирования. Если вы время и деньги, потраченные на бизнес тренинги, пустите сразу в дело, результат будет гораздо более ощутимым.

Вы ищете причины, а не возможности

Винить в своих финансовых бедах мировое правительство, масонов и глобальное потепление удобно и приятно. Вот только за вашу жизнь отвечаете вы сами. Разумеется, стартовые условия у всех разные. Но не стоит проводить всю жизнь в отчаянии и зависти, нужно попытаться сделать все возможное, чтобы ее улучшить.

Вы не учитесь

Каждый день работайте над собой. Саморазвитие - важный компонент полноценной жизни. Может для некоторых отраслей постоянное обучение не так критично, но все равно важно. Если вы работаете не по найму, а занимаетесь бизнесом, инвестируете, развиваться так или иначе придется. Без этого успеха не достичь.

Вы ленитесь

Стив Джобс действительно говорил, что работать надо не 12 часов, а головой. Но даже если вы последуете его совету, головой за 12 часов можно заработать больше, чем за четыре. Причем это справедливо на любом карьерном этапе. Чем вы успешнее, тем дороже стоит ваш час. Значит, много трудиться по прежнему выгодно.

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