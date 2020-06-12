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Откуда брать энергию для жизни: пять главных источников

Есть источники, которые эффективно восстанавливают энергию и силы

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Откуда брать энергию для жизни: пять главных источников

Постоянный стресс, физические нагрузки, общение с людьми, домашний быт – все эти факторы могут вызвать эмоциональное истощение. Человек становится подавлен и бессилен. В таких случаях, важно знать, какие источники помогают восстановить баланс и пополнить запас энергии.

Сон

Хорошо отдохнуть и восстановить силы поможет качественный сон. Постарайтесь ложится спать до 22.00, не отвлекаясь на просмотры сериалов или социальные сети. Хороший сон – самый простой способ улучшить самочувствие.

Контрастный душ

Вода – это мощный источник энергии, поэтому черпайте с нее свои силы. Начинайте день с принятия душа, лучше всего контрастного. Он помогает быстрее взбодрится и укрепляет организм. Да, и не забывайте, контролировать свой водный баланс.

Тишина

Расслабиться и восстановить силы помогает тишина. Побудьте наедине с собою, соедините свое тело с пространством, помедитируйте.

Правильное питание

Правильно сбалансируйте свой рацион питания, чтобы в нем было больше свежих фруктов и овощей. Они являются источниками полезных минералов и витаминов, которые пополняют ваш запас энергии. 

Свежий воздух

Больше времени проводите на свежем воздухе. Совершайте пешие прогулки, летом катайтесь на велосипеде, бегайте. Грамотно подобранная физическая нагрузка еще никому не повредила.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как раскрыть в себе сексуальную энергию.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/58688-top-10-istochnikov-zhiznennoj-energii
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