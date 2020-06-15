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Отговорки, которые мешают изучению иностранных языков

Чтобы выучить иностранный язык нужно лишь желание и мотивация

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Отговорки, которые мешают изучению иностранных языков

Согласитесь, что знание английского или другого иностранного языка дает нам многие преимущества – от работы в какой-то международной компании, до свободного общения с людьми за рубежом. Но не всем успешно удается освоит другой язык. И всему виной простые заблуждения, в которые мы привыкли верить.  

Изучение языка — сложная задача

Обучаться языку не сложнее, чем любому другому предмету. Главное здесь — ваше желание. Потребуется определенное время, систематические занятия по  выбранной методике, и уже через полгода вы почувствуете успехи в понимании ранее незнакомой речи. 

Нет склонности к языкам

Кто это сказал и по каким признакам определил? Может не быть поэтического таланта, но изучение языка требует лишь стимула и настойчивости, и в большой мере является техническим процессом. Ведь не зря в приграничных регионах государств жители в массе владеют несколькими языками. 

Необходимо говорить, чтобы выучить язык

Маленький ребенок не говорит сразу, он слушает. Вы в подобной ситуации, слушая музыку и аудиозаписи, передачи и фильмы, включаете подсознательное запоминание. Прослушивание нужно совмещать с планомерными занятиями, записывая в личный словарик все незнакомые слова. Поддерживать разговор, заучив десяток фраз по разговорнику, невозможно. Необходимо разбираться в грамматике, тогда память подскажет в построение фраз на слух.

Не хватает времени на учебу

Решение заключается в рациональном планировании дня. Если вы составите график дел и занятий на сутки, то с удивлением обнаружите скрытые резервы времени. В ряде случаев нехватка времени — отговорка, и чаще потому, что вы недостаточно мотивированы к учебе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как легко выучить с ребенком английский язык. Возьмите на заметку! 


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Источник: https://23-59.ua/7-zabluzhdenij-kotorye-meshhayut-izuchat-inostrannye-yazyki/
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