Отговорки, которые мешают изучению иностранных языков

Согласитесь, что знание английского или другого иностранного языка дает нам многие преимущества – от работы в какой-то международной компании, до свободного общения с людьми за рубежом. Но не всем успешно удается освоит другой язык. И всему виной простые заблуждения, в которые мы привыкли верить.

Изучение языка — сложная задача

Обучаться языку не сложнее, чем любому другому предмету. Главное здесь — ваше желание. Потребуется определенное время, систематические занятия по выбранной методике, и уже через полгода вы почувствуете успехи в понимании ранее незнакомой речи.

Нет склонности к языкам

Кто это сказал и по каким признакам определил? Может не быть поэтического таланта, но изучение языка требует лишь стимула и настойчивости, и в большой мере является техническим процессом. Ведь не зря в приграничных регионах государств жители в массе владеют несколькими языками.

Необходимо говорить, чтобы выучить язык

Маленький ребенок не говорит сразу, он слушает. Вы в подобной ситуации, слушая музыку и аудиозаписи, передачи и фильмы, включаете подсознательное запоминание. Прослушивание нужно совмещать с планомерными занятиями, записывая в личный словарик все незнакомые слова. Поддерживать разговор, заучив десяток фраз по разговорнику, невозможно. Необходимо разбираться в грамматике, тогда память подскажет в построение фраз на слух.

Не хватает времени на учебу

Решение заключается в рациональном планировании дня. Если вы составите график дел и занятий на сутки, то с удивлением обнаружите скрытые резервы времени. В ряде случаев нехватка времени — отговорка, и чаще потому, что вы недостаточно мотивированы к учебе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как легко выучить с ребенком английский язык. Возьмите на заметку!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!