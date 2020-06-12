Как просыпаться по первому сигналу будильника: советы мужчинам

Большинству из нас приходится вставать за сигналом будильника, чтобы вовремя успеть на работу или начать воплощать в жизнь свои собственные проекты. Но даже спустя много лет далеко не все могут заставить себя легко и непринужденно вставать навстречу новому дню. Это на самом деле очень непросто для многих людей и сегодня мы расскажем, как приучить себя к подъему по первому сигналу будильника.

Мотивация

Надо придумать причину на каждое утро, которая будет мотивировать тебя вскакивать по первому сигналу будильника. Это может быть зарядка, завтрак с семьей или приятный контрастный душ. Такие намерения должны быть вашей личной мотивацией.

Подготовка

Все необходимое на следующий день приготовь с вечера. Погладь одежду, которую хочешь надеть. Убедись, что сумка или рюкзак собраны. Положи ключи на видном месте.

Одно и то же время



Не только вставать, но и ложиться спать нужно в одно и то же время. Если у тебя нет такой привычки, то ее прийдется развить. Сперва будет тяжело, но если выдержишь первые три недели, то потом будет намного легче. Не забывай, что оптимальное количество времени на сон - восемь часов.

Скажите "НЕТ" ночному просмотру телевизора



От компьютера, телевизора и мобильного телефона на ночь следует отказаться. Кстати, об этом говорят врачи. Воздействие искусственного света пробуждает и уменьшает выработку гормона мелатонина, который отвечает за сон.

Научиться вовремя вставать не так уж и просто. Поэтому не бойся трудностей, а мужественно брось им вызов. Тогда ты достигнешь своего. Также издание "Комментарии" расскажет, как сделать утро продуктивным.

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