"Я ничего не прошу, но...": психологи объяснили, как распознать скрытые манипуляции в отношениях

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Сергій Кречмаровський
Иногда человек не просит о помощи прямо, но так настойчиво намекает на свои потребности, что собеседник в итоге сам предлагает деньги, подарок или услугу. В психологии такое поведение называют dry begging — скрытым выпрашиванием. На первый взгляд это может казаться обычной жалобой, однако регулярные намеки способны ухудшать отношения.
Одиночество и скрытые манипуляции в отношениях мешают партнерам открыто говорить о своих потребностях. Фото: Pixabay / Jupilu
В романтических отношениях человек может упоминать красивые вещи, которые хотел бы получить, сравнивать себя с теми, кому дарят цветы, или жаловаться, что ему приходится самостоятельно выполнять всю домашнюю работу. Вместо прямой просьбы о помощи он вздыхает: "Наверное, придется снова все делать самой".
Подобное поведение встречается и в дружбе. Например, человек жалуется на нехватку денег, намекая, что хотел бы сходить в ресторан за чужой счет. На работе коллеги могут преувеличивать собственную загруженность, надеясь, что кто-то возьмет часть задач на себя. В социальных сетях намеки часто приобретают форму публикаций об одиночестве или недостатке внимания.
По словам психологов, причиной такого поведения нередко становится страх услышать отказ, неумение открыто говорить о собственных потребностях или желание проверить, насколько другой человек заботится о них. В то же время намеки могут превратиться в эмоциональное давление, если заставляют собеседника испытывать чувство вины или ощущать обязанность помочь.
Не стоит спешить решать чужие проблемы после каждой жалобы. Лучше спокойно спросить: "Тебе нужна моя помощь?" Это дает человеку возможность четко сформулировать просьбу, а вам — самостоятельно решить, готовы ли вы ее выполнить.
Если намеки повторяются, важно установить личные границы и не соглашаться на то, чего вы не хотите или не можете сделать. При этом не каждая жалоба является манипуляцией: иногда человеку действительно трудно попросить о поддержке.
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