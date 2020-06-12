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Главная Новости Досуг отношения Сцепи зуби и терпи: как пережить женский шопинг
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Сцепи зуби и терпи: как пережить женский шопинг

Ты непременно будешь вознагражден, если с достоинством переживешь женский шопинг

сегодня, 13:32
Автор:

Зинченко Павел
Сцепи зуби и терпи: как пережить женский шопинг

Шопинг явдяется непременной частью многих отношений. Как правило, мужчинам нужно несколько дней, чтобы морально приготовится к этому, настроиться на нужную волну. Но если тебя уже застали врасплох и поход по магазинам начнется уже через час, то предложенные нами советы как пережить это действо, будут более чем кстати.

Не ведись на провокации

Всегда будь готов к самому провокационному женскому вопросу: идет ли мне это платье (кофточка, шуба)? Если действительно идет, то проблем не возникнет. Но если все таки тебе не по вкусу, то лучше ответь вопросом на вопрос. Что-то вроде: "А как тебе самой?" И пока она будет долго рассуждать на тему фасона, цвета, длины, ты можешь найти правильный ответ в ее словах.

Куй железо пока горячо

Всем известно, что шопинг магическим способом влияет на женщин. Приобретя что-то новенькое они становятся добрее, ласковее и покладистее. Ты имеешь шанс выторговать себе что нибудь. Например поход на бильярд с друзьями или просмотр футбольного матча вечером. Главное помни, что состояние эйфории длиться у женщины не больше часа. Поэтому действовать надо быстро.

Научись переключаться

Ты вполне можешь переключиться на другие магазины, которые наполнены всякими разностями, представляющими интерес для тебя. Может это магазин снаряжения для туризма или магазин игрушек с солдатиками, о которых ты всю жизнь мечтал. Если найдешь такие поблизости, то скучать не прийдется и ты с честью выдержишь это испытание.

Помни, все шопинги заканчиваются, а твое поведение на них возлюбленная запомнит надолго. Так что будь готов к этой жертве. Также издание "Комментарии" расскажет, по каким признакам можно определить плохую жену.


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Источник: https://mport.ua/mix/735862-kak-perezhit-zhenskij-shoping-5-sovetov-parnjam
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