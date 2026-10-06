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Психологи назвали самые действенные приемы флирта для мужчин и женщин – результат удивляет

Мужчины и женщины по-разному реагируют на проявления симпатии

6 октября 2026, 16:02
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Сергій Кречмаровський

Флирт часто кажется игрой без четких правил: одни пытаются быть сдержанными, другие открыто показывают симпатию. Однако психологические исследования свидетельствуют, что некоторые модели поведения могут работать лучше других, причем для мужчин и женщин они заметно отличаются. Об этом пишет VICE, ссылаясь на работы американских исследователей.

Психологи назвали самые действенные приемы флирта для мужчин и женщин – результат удивляет

Флирт и проявления симпатии могут по-разному восприниматься мужчинами и женщинами. Фото: Pexels

Что лучше работает у мужчин

Согласно четырём исследованиям, проведенным Т. Джоэлом Вейдом и Дженнифер Слэмп, женщины чаще положительно воспринимали поведение мужчин, прямо демонстрировавшее заинтересованность, внимание и готовность вкладываться в отношения.

К самым эффективным приемам относились совместное времяпрепровождение, приглашение на свидание, попытки рассмешить женщину, проявление заинтересованности, общий ужин, поцелуй и держание за руки. То есть совет "не показывать своих намерений" может быть далеко не лучшей стратегией.

Исследователи связывают такую реакцию с тем, что подобные сигналы могут восприниматься как признаки заботы, приверженности и готовности к более длительной связи.

Какой флирт нравится мужчинам

Для женщин картина оказалась другой. Мужчины чаще положительно оценивали физические проявления симпатии со стороны женщин. Среди наиболее эффективных сигналов исследователи назвали поцелуй в щеку, приближение, прикосновение, касание руки и более тесный физический контакт.

Впрочем, психологи подчеркивают: универсальной формулы успешного флирта нет. Многое зависит от того, к каким именно отношениям стремится человек. Например, для долгосрочной связи мужские проявления внимания и готовность вкладываться в отношения могут быть более важными, тогда как в ситуации поиска кратковременного романа большую роль могут играть физические сигналы.

Итак, исследование показывает интересную закономерность: мужчинам чаще следует открыто демонстрировать заинтересованность и заботу, а женщинам – не бояться проявлять физическую симпатию. В то же время конкретная ситуация и намерения обоих людей могут существенно изменять реакцию на флирт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал рассказы мужчин о том, что стало последней каплей в браке



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Источник: https://www.vice.com/en/article/these-flirting-tactics-work-best-for-men-and-women-according-to-psychology/
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