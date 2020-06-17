Пять типов мужчин, на которых не стоит тратить время

Каждая женщина хочет встретить достойного мужчину, чтобы создать с ним крепкую и счастливую семью. Но есть представители сильного пола, с которыми воплотить эту мечту в реальность бывает очень сложно. Поэтому не стоит на них тратить свое время. Каких мужчин лучше избегать?

Эгоисты

Безусловно, эгоизм - неотъемлемое качество каждого из нас, другой вопрос в том, в какой степени человек им обладает. Эгоистичный мужчина действует только исходя из своих интересов, стремится к созданию только собственного комфорта и удобства. Он всегда хочет быть лидером и зациклен лишь на себе. Женщине с таким мужчиной будет сложно построить отношения, ведь в них не будет никакого равноправия.

Лжецы

Ложь, которая начинается с мелочей, потом обязательно перерастет в масштабную. Если вы замечаете за своим избранником такой "грешок", лучше не продолжайте этих отношений. Мужчине-лжецу невдомек, что нормальные здоровые отношения просто не могут быть связаны с обманом.

Маменькин сынок

Сложно построить отношения с человеком, который не умеет самостоятельно принимать решения и во всем советуется с мамой. Прежде чем выйти замуж за такого мужчину, нужно очень хорошо взвесить свои возможности и рассмотреть варианты дальнейшего развития событий.

Альфонсы

Такие мужчины очаровывают женщин красивыми речами и волшебным голосом. Альфонсы - выраженные харизматики, которые заставляют спутницу ими увлекаться, и она становится готовой ради них на все что угодно. Но, как только у "жертвы" заканчиваются средства, сказка прекращается, и мужчина отправляется на поиски новой возлюбленной.

Отелло

Патологические ревнивцы могут быть опасны. Такие мужчины неуверенные в себе, они все время подозревают свою избранницу в неверности и начинают ее жестко контролировать. Иногда ревность доходит до агрессии и неадекватных поступков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими мужчинами нельзя строить семью.

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