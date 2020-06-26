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Пять признаков, что мужчина хорошо на вас влияет

Мужчины существенно влияют на свою женщину и ее самооценку

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять признаков, что мужчина хорошо на вас влияет

С "правильным" мужчиной женщина расцветает и чувствует себя счастливой. Она стремится развиваться и становится только лучше, потому что ощущает его поддержку и любовь. Эксперты назвали несколько признаков, которые указывают на то, что мужчина справляется со своей задачей и положительно влияет на свою любимую.

Вы чувствуете себя счастливой

Женщина, находясь с мужчиной, который на нее положительно влияет, всегда в хорошем настроении, она чаще улыбается и просто наслаждается жизнью. 

Вы дополняете друг друга

Порой люди даже не могут это объяснить, но чувствуют себя со "своим" человеком. Так, им вместе всегда хорошо и интересно. И кажется, что сильные стороны мужчины дополняют женские слабости, и наоборот.

Вы не можете долго ругаться

Влюбленные и счастливые люди не могут долго находиться в стадии ссоры. Для них отношения и время проведенное вместе намного важнее, чем какие-то обиды. И если мужчина хорошо влияет на женщину, она не захочет капризничать и искать поводы для конфликтов. 

Вы чувствуете, что становитесь лучше

Пожалуй, это главный признак правильных и гармоничных отношений. Если мужчина хорошо влияет на женщину, то она всегда ощущает его поддержку, благодаря ему она развивается и становится только лучше. 

Вы любите себя так же, как и его

Если женщина перестала сомневаться в себе и комплексовать, потому что чувствуете себя важной для любимого, то это означает, что мужчина хорошо на нее влияет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких мужчин не стоит тратить свое время. 


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Источник: http://soulpost.ru/8-priznakov-chto-tvoj-muzhchina-xorosho-na-tebya-vliyaet/
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