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Главная Новости Досуг отношения Оксана Марченко: "Могущество нашей семьи в том, что мы никогда не опустимся до "око за око"
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Оксана Марченко: "Могущество нашей семьи в том, что мы никогда не опустимся до "око за око"

Украинская телеведущая рассказала об отношениях с Виктором Медведчуком

25 июня 2020, 23:55
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Оксана Марченко: "Могущество нашей семьи в том, что мы никогда не опустимся до "око за око"

Для народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука и известной телеведущей Оксаны Марченко семья – это не просто тыл, это и тихая гавань, и, если надо, самые сильные космические войска. Об этом в интервью изданию "Страна.ua" заявила супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.


"Мы все обсуждаем до момента принятия решения. Но если решение уже принято, мы все как один кулак. Меня поддерживала семья, и это давало силы. Мои дети и родители приезжали на эфиры, за кулисы, чтобы поддержать меня. Муж понимал, что мне нужно только есть и спать, потому что я приходила домой и валилась с ног. Все мои обязанности по дому, семье и детям он взвалил на себя, и я ему очень благодарна. Этот опыт нас еще больше сплотил", – рассказала телеведущая о том периоде своей жизни, когда участвовала в проекте "Танцы со звездами".


По словам Оксаны Марченко, ее семья философски относится к той травле, которую им устроили.

"Это же не сейчас началось. Мы очень философски к этому относимся. Я как человек верующий, расцениваю любую ненависть и критику как ступени, по которым я поднимаюсь вверх. Если ты не уподобляешься тем, кто направляет на тебя свою отрицательную энергию, ты растешь над собой", – поделилась своим видением проблемы супруга Медведчука.


Также известная телеведущая рассказала, как помогает своим детям, которые тоже невольно оказались втянуты в эту проблему.


"За детей переживаю, им еще только предстоит научиться быть сильными. Помню, когда дочка была еще маленькая, а у нас в стране начался "демократический беспредел", она плакала и спрашивала: "Мама, почему вас так сильно ненавидят, почему хотят убить?". Я говорила, что они так шутят, это такая игра. Но когда она подросла, это было сложнее объяснять игрой", – поделилась воспоминаниями Оксана Марченко.


Однако, признала телеведущая, на сердцах ее детей эти рубцы все равно остались.


"Мы всегда им говорили: мы не защитим вас от этого жестокого мира, но можем научить вас быть сильными. Главное – быть честным, порядочным человеком, любить людей и не отвечать злом на зло. В этом наше могущество ‒ мы никогда не опустимся до "зуб за зуб" или "око за око"", – добавила Оксана Марченко.


Как сообщали "Комментарии", Виктор Медведчук и Оксана Марченко помогли психиатрической больнице в Сумской области, которая оказалась на грани закрытия. 


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Источник: https://strana.ua/articles/interview/274730-oksana-marchenko-v-intervju-strane-obvinila-kanal-kolomojskoho-v-diskreditatsii-ee-semi.html
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