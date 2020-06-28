О каких вещах счастливые пары не рассказывают в соцсетях

Good House

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому она перестала быть такой приватной, как раньше. Мы старается рассказывать друзьям обо всем, что с нами происходит. Но насколько это правильно? Эксперты назвали несколько вещей, о которых счастливые пары не рассказывают в соцсетях.

Признания в любви

Зачем признаваться друг другу в любви через социальные сети, если этом можно сделать лично? Счастливые пары не выставляют напоказ свои чувства, они оставляют их только для себя. Если вы хотите показать насколько любимый человек для вас важен, тогда устройте ему романтический сюрприз или вкусный ужин, массаж… Не обязательно привлекать к этому подписчиков.

Намеки на подарки и свои желания

Если партнер через социальные сети пытается достучаться до второй половинки, это сигнализирует о проблемах в отношениях. Если девушка намекает на какой-то подарок через приложение, значит она не может об этом сказать прямо или мужчина ее просто не слышит.

Жалобы на своего партнера

Чаще всего это делают девушки. С помощью любовных цитат, историй, философских размышлений они пытаются рассказать, что плохого сделал мужчина или как он ее обидел. И это "послание" в первую очередь должен прочитать он, чтобы осознать свои ошибки. На самом деле, это выглядит странно, ведь счастливые пары не решают свои проблемы в социальных сетях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как спасти отношения, которые превратились в рутину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!