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Не просто суровая мама: 10 признаков токсичных отношений, которые часто замечают слишком поздно

Постоянная критика, чувство вины и нарушение личных границ могут годами восприниматься как строгость

27 сентября 2026, 18:11
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Сергій Кречмаровський

Отношения с матерью не всегда бывают простыми, особенно когда ребенок взрослеет и начинает самостоятельно принимать решения. Некоторые модели поведения годами воспринимаются как забота или суровость, хотя на самом деле могут нарушать личные границы и влиять на самооценку.

Не просто суровая мама: 10 признаков токсичных отношений, которые часто замечают слишком поздно

Попытки утешения может переплетаться с контролем или манипуляцией. Фото: ИИ - перевод на укр

  • Ваши границы воспринимают как оскорбление. Попытка сказать "нет" вызывает обиду, давление или обвинение вместо уважения к вашему решению.

  • Приходится постоянно подбирать слова. Вы заранее думаете, что сказать и как себя вести, чтобы не спровоцировать конфликт или негативную реакцию.

  • Критика звучит без просьбы. Мать регулярно оценивает вашу внешность, работу, питание или решения, объясняя это тем, что "просто говорит правду".

  • Вас заставляют чувствовать себя виноватыми. Попытка отстоять собственные интересы превращается в разговор о том, как много для вас сделали и чем вы якобы обязаны.

  • Ваши достижения обесцениваются. Вместо поддержки появляются сравнения, зависть или попытки приписать себе часть ваших успехов.

  • Личная жизнь становится объектом контроля. Мать хочет знать слишком много о ваших отношениях, проблемах и решениях, а нежелание делиться воспринимает как предательство.

  • Братьев и сестер противопоставляют друг другу. Одного ребенка могут постоянно ставить в пример другому или использовать семейные конфликты, чтобы настроить родственников друг против друга.

  • Молчание становится наказанием. После конфликта мать может надолго прекращать общение, ожидая, что вы сами будете добиваться примирения.

  • Самостоятельность вызывает раздражение. Взрослому ребенку не дают полностью жить своей жизнью, а попытки отделиться воспринимают как неблагодарность.

  • Мать никогда не признает свою неправоту. Даже после болезненного поступка ответственность может перекладываться на других, а ситуация подаваться так, будто виноваты все вокруг.

В то же время отдельная ссора, резкая фраза или расхождение во взглядах еще не означают, что отношения токсичны. Значительно важнее повторяющаяся модель поведения, из-за которой человек постоянно испытывает давление, вину или страх открыто выражать собственное мнение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, когда теща хуже врага: 5 самых скандальных родственников в истории



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Источник: https://www.buzzfeed.com/cmc33/signs-of-a-toxic-mother
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