Мужские фразы, которые разозлят любую женщину

Мужчина может с легкостью разозлить женщину, даже не подозревая об этом. Забыл похвалить ее стряпню, не вынес мусор, засиделся до поздна с друзьями, забыл о важной дате. Все это может вызвать гнев возлюбленной. Но такие ситуации не идут ни в какое сравнение с неосторожными фразами, о которых мы тебе сегодня и расскажем.

“Как скажешь“

Для мужчин эта фраза звучит как “я тебя услышал“. Но для женщин все иначе. Не злоупотребляй такими оборотами, ибо избранница тут же подумает: "Ему плевать на мое мнение"

“Где мои носки“

Женщину бесит мужская беспомощность. Они хотят встречаться с самодостаточными самцами, а не маменькиными сынками. Поэтому прежде чем фраза “где мои носки“ или “что у нас на ужин“ начнет сотрясать воздух, подумай, насколько велика вероятность, что твоя дама взбесится.

“Посмотрим / будет видно“

Женщины часто расценивают такие фразы как твой страх спорить с ней. Таким образом ты будто пытаешься отсрочить решение проблемы и надеетесь, что оно прийдет само. Или просто не знаешь, как ее решить. Как бы там ни было, не произноси проклятое “посмотрим / будет видно“. Скажи что-то более обнадеживающее. Например, “дай мне время обдумать“.

“Если тебе нравится...“

Это расценивается как тебе не нравится. Не важно, что именно: платье, маникюр, новая прическа. Женщина также считает такие фразы признаком мужской слабости, бесхарактерности, неспособности сказать “нет“.

Избегай этих фраз и тогда у тебя есть шанс жить со своей дамой в мире долго и щастиво. Также издание "Комменатарии" расскажет, как спасти отношения, которые превратились в рутину.

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