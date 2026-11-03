Медовый месяц имеет неожиданное происхождение: что на самом деле означало это название столетия назад

Сегодня медовый месяц ассоциируется с романтическим путешествием после свадьбы. Однако изначально так называли первый месяц супружеской жизни. А популярная версия о старинном напитке из меда появилась гораздо позже.

Молодожены проводят время вместе на пляже у моря. Фото: Pixabay / summerstock

Одно из самых ранних письменных объяснений этого термина содержится в книге 1552 года. В ней говорилось, что молодожены сначала очень сильно любят друг друга, но со временем чувства могут ослабевать. Месяц в этом названии намекал на переменчивость нежности и страсти.

В середине XVIII века словарь Сэмюэла Джонсона определял медовый месяц как первый месяц после свадьбы, когда между супругами царят нежность и удовольствие. Версия о традиции пить медовуху в течение 30 дней после заключения брака получила распространение благодаря викторианцам.

Как возникла традиция свадебных путешествий

В раннее Новое время состоятельные молодожены отправлялись в поездки, чтобы навестить родственников и друзей или побыть наедине. Генрих VIII и Анна Болейн, по сообщениям, провели больше недели в замке Торнбери, а Карл II уединился с женой в Хэмптон-Корте.

В XIX веке железная дорога сделала путешествия доступнее. Молодожены могли отправиться к морю или в другой город, а более состоятельные пары — на континент или в английский Озерный край. Викторианцы, однако, описывали этот период как месяц вынужденного уединения. Зимой молодоженам могло быть особенно скучно.

В конце XIX века это название все чаще стало относиться именно к свадебному путешествию. В 1881 году уже входили в моду короткие поездки: вместо месяца некоторые молодожены ограничивались тремя днями. В начале XX века пары путешествовали на воздушных шарах и в караванах.

Сегодня из-за высокой стоимости свадьбы некоторые пары выбирают более короткий отдых — мини-медовый месяц.

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